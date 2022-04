Adrian Chesnoiu: Prima măsură luată înainte să înceapă războiul din Ucraina a fost să cuprindem în bugetul ministerului sumele necesare fermierilor români pentru a menține constantă producția

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, susține că prima măsură luată înainte de începerea războiului din Ucraina a fost să includă în bugetul ministerului sumele necesare fermierilor români pentru a menţine constantă producţia, transmite .

Adrian Chesnoiu: Creșterea prețurilor la energie și gaze naturale, principala cauză a prețurilor la alimente

„Prima măsură pe care am luat-o înainte să înceapă războiul din Ucraina a fost să cuprindem în bugetul Ministerului acele sume necesare fermierilor români pentru a menţine constantă producţia. Şi am alocat peste 500 de milioane de euro din bugetul naţional astfel încât o eventuală lipsă sau penurie de produse agro-alimentare din piaţă să nu creeze o accelerare prea rapidă a preţurilor. (…) Preţurile la alimente ca şi la celelalte produse au pornit de la nişte cauze şi principala cauză a fost creşterea la energie şi gaze naturale, care de mai bine de un an şi jumătate cresc constant”, a declarat ministrul Agriculturii, vineri, la Târgu Jiu.

Potrivit oficialului, reprezentanții Ministerului Agriculturii supraveghează prețurile alimentelor. Adrian Chesnoiu a oferit drept exemplu prețul unui unui kilogram de roșii care se vindea zilele trecute în Capitală cu 55 de lei, explicând că produsul „pleacă de la producător cu preţul de 20-25 de lei, iar de la producător până în piaţa din Bucureşti pot apărea mai mulţi intermediari şi diverse situaţii care schimbă preţul respectiv”, iar ministerul nu poate da sancţiuni în acest sens.

Adrian Chesnoiu: În cazul unei crize alimentare la nivel global, România nu este în zona de risc

Ministrul preciza, pe 8 aprilie, la Special B1 cu Nadia Ciurlin, că România în cazul unei crize alimentare la nivel global.

„În cazul unei crize alimentare la nivel global, așa cum arată indicatorii de evaluare ai organismelor internaționale, ONU, FAO (Organizația pentru Alimentație și Agricultură, n.r.), în această privință, România din punctul meu de vedere și pe baza analizelor pe care le facem nu este în zona de risc. Atunci când vorbim de crize alimentare, trebuie să înțelegem că se manifestă o criză alimentară atunci când nu există suficient de multe alimente pentru a-ți hrăni populația statului tău. România este departe de o astfel de situație pentru că – slavă Domnului! – noi reușim să producem în anumite sectoare mai mult decât consumăm”, spunea Adrian Chesnoiu.