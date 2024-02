Adrian Papahagi, ironic despre călătoria lui Klaus Iohannis în Africa: Poate vor face tururi de safari în România. Sunt convins că MAE și poporul român îl vor duce și în locurile unde n-a ajuns (VIDEO)

Adrian Papahagi a comentat într-o notă ironică deplasarea președintelui Klaus Iohannis în Africa, joi, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și s-a arătat „convins că Ministerul de Externe și poporul român, și sistemul, și tot universul îl vor duce și în locurile unde n-a ajuns”.

Adrian Papahagi, pe B1 TV, declarații ironice despre călătoria lui Klaus Iohannis în Africa

Întrebat despre turneul african al președintelui Iohannis, Adrian Papahagi a comentat ironic situația: „Eu cred că suntem de fapt noi foarte răutăcioși. Domnul Președinte s-a dus în Africa, iată, ni se spune, să relanseze României cu întreg continentul african. E doar o întâmplare că a ajuns în țările cele mai pașnice și în care se poate face turism foarte frumos, în Kenya, în Tanzania, în Capu Verde și în Senegal. Asta e doar o răutate. De altfel, el a avut și niște vizite extrem de importante, care sunt convins că se vor transforma în niște contracte majore pentru România, se vor face niște deschideri majore”.

„Ei ne-au spus cum protejează leii și i-au arătat domnului Președinte, noi le-am spus cum protejăm urșii, deci, iată, este agenda ecologică a Uniunii Europene!”, a continuat profesorul.

„Domnul Președinte este, cu siguranță, un mare om de stat care, iată, în acest moment în care pe linie externă nu e nimic de făcut, în Ucraina problema e rezolvată, Israelul practic nu ne interesează, relațiile noastre cu vecinii nu au nicio problemă, Europa e în cea mai bună stare economică, România nu mai vorbim, își poate permite, iată, vizionar fiind, să extindă relația noastră și cu Africa, cu Wildlife. Poate vor face tururi de safari în România”, a adăugat Adrian Papahagi.

„Domnul Președinte, de altfel, promovează și sportul, tenis, golf, în fine, sporturi de genul acesta, safari (…). Nu l-am văzut niciodată la un meci de baschet, de fotbal sau așa ceva, dar sporturile de elită, de ce nu, România ar trebui să le importe ca să își mărească atractivitatea turistică”, a spus Adrian Papahagi.

„Am glumit, firește! E o nerușinare fără margini. La fel de nerușinată este și secretizarea costurilor reale ale acestor excursii. Din păcate, Klaus Iohannis mai are un an de, era să zic „de turism”, un an de mandat și sunt convins că Ministerul de Externe și poporul român, și sistemul, și tot universul îl vor duce și în locurile unde n-a ajuns”, a mai declarat intelectualul conservator.