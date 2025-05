Adrian Zuckerman, fostul ambasador american în România: “Ar fi o greșeală enormă, enormă să nu-l pună pe Ilie Bolojan ca prim-ministru. O să fie un tandem superb, în opinia mea” (VIDEO)

Fostul ambasador al SUA în România, , a afirmat în emisiunea Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, că ar fi o „greșeală enormă” ca Nicușor Dan să nu-l numească pe prim-ministru.

„Ar fi o greșeală enormă, enormă, ca să nu îl pună pe domnul Bolojan ca prim-ministru”

El a subliniat că Bolojan este un om foarte pregătit și potrivit pentru funcția de premier, afirmând că nu ar trebui să existe obstacole în calea numirii sale, chiar și în contextul unor negocieri politice complexe.

Zuckerman a fost întrebat dacă el crede într-un eventual tandem Nicușor Dan – Ilie Bolojan.

“Absolut! Am fost cu voi, cred, după ce Bolojan a fost președinte interimar și spun din nou, cum am spus atunci, am fost complet impresionat, uimit cât de bine a funcționat și ce lucruri bune a făcut acolo și așa că, în opinia mea, ar fi o greșeală enormă, enormă, ca să nu îl pună pe domnul Bolojan ca prim-ministru, o să fie un tandem superb, în opinia mea”.

„Pe cine pui acolo? Am un câine, putem pune câinele meu acolo”

Fostul ambasador al SUA în România a comentat și informația care a circulat, luni, pe surse, potrivit căreia o condiție a PSD-ului pentru intrarea la guvernare ar fi aceea ca premierul să nu fie liderul niciuneia dintre formațiunile reprezentate la nivel guvernamental, adică nici de la PSD, nici de la PNL, nici de la USR, nici de la UDMR.

“Pe cine pui acolo? Am un câine, putem pune câinele meu acolo. E o nebunie asta. Nu există, din ce am văzut eu în ultimii ani, un om mai pregătit, mai priceput, mai potrivit pentru ce trebuie făcut în România, cum văd eu lucrurile, pe cât e Ilie Bolojan. Să nu-l pui pe acest om în funcția asta ar fi o enormitate. Mai bine îi dai afară pe cei de la PSD decât să nu-l pui pe acest om acolo.

Și PSD-ul e fracturat. Sunt unii aici, sunt unii acolo. Acum este o zi pe unitate, o zi unde toată lumea de bun-simț trebuie să facă nu ce e bine pentru partidele lor, uneori trebuie să pui astea deoparte. Trebuie să faci ce-i bine pentru România. Și așa că jocurile astea politice, mai ales de la PSD, care, în mare parte, din nou, fără să spun prea multe, sunt responsabili de situația României, 35 de ani după Revoluție. Mai ales de la ei să nu vină acest lucru. Trebuie să se gândească foarte bine înainte să facă așa ceva. Românii n-o să-i uite, n-o să-i uite nici măcar cum e acuma, dar dacă fac așa ceva, cu siguranță nu o să-i uite”.