Alegeri prezidențiale 2025. Nicușor Dan, o nouă dezbatere cu un scaun gol în podcastul lui Micutzu: „După 19 mai, orice s-ar întâmpla, vom avea de dus România în direcția corectă și trebuie să fim împreun pentru acest lucru” UPDATE

Nicușor Dan și , candidații la alegerile prezidențiale din 18 mai au fost invitați, de la ora 17:00, la o dezbatere online găzduită de MCN Podcast, realizat de comediantul Cosmin Nedelcu „Micutzu”.

La acest moment se știe că ambii candidați au confirmat că vor fi prezenți la această discuție online. Alături de ei și de moderatorul Cosmin Nedelcu (Micutzu) vor fi prezenți mai mulți jurnaliști și influenceri.

Până în prezent, înainte de votul de duminică, 18 mai, au fost organzate trei dezbateri, de către Euronews, Digi24 și Antena3. În vreme ce a fost prezent la toate întâlnirile, candidatul extremist a lipsit de la ultimele două , sub diferite pretexte.

Cosmin Nedelcu a anunțat, pe pagina de Instagram, că au fost invitați, între alții, personalități ale societății civile și jurnaliști. Între aceștia urmeazăsă fie prezenți Alex Nedea, Denise Rifai, Vlad Zaha, Silviu Istrate, Dragoș Stanca, Dragoș Pătraru, Gelu Duminică și Adelina Toncea.

George Simion a ales să lipsească și de la această dezbatere publică organizată de Cosmin Nedelcu, Micutzu.

Nicușor Dan, explicații despre cazul Sanador

Nicușor Dan a fost întrebat de Cosmin Nedelcu ce s-a întâmplat în cazul Sanador, unde a fost acuzat că a refuzat să dea autorizație de construcție pentru un spital de cancer. Moderatorul a dorit să știe de ce a semnat autorizația cu câteva zile înainte de turul I.

Nicușor Dan a apreciat că solicitarea de autorizație nu respectă reglementările de urbanism pentru zona în care a fost solicitată. El a precizat că a semnat autorizația de construire, în acest caz, după ce instanța de judecată l-a obligat să o facă.

„Cei care au avut de-a face cu acest spital și-au dat seamă că nu ai unde parca pentru că e zonă super aglomerată. Pentru noul corp, eu am apreciat că este o decizie ilegală. În continuare consider că am respectat hotărârea judecătoarească, am respectat decizia Curții de Apel și am semnat decizia. Eu cred să se depășește densitatea zonei”, a răspuns Nicușor Dan.

Întrebare Micutzu: Oamenii vă acuză de lipsă de empatie, iar acest răspuns tehnic s-ar putea să nu fie de ajuns, dat fiind că spiritele au fost inflamate. Vă întreb, are legătură semnarea autorizației cu cu faptul că ați fost atacat?

Nicușor Dan: Eu am spus de când a început disputa, acum 3-4 ani, că nu este locația fericită pentru acel corp de clădire. Dacă spitalul dorea, în loc să ne judecăm în instanță pentru chestiuni comerciale precum unde să fie corpul de clădire, puteau să-l construiască deja. Există o empatie declarativă foarte bine pentru cineva care este în suferință și există o empatie a faptelor. Există mulți oameni care au fost ajutați de mine ca ONG-ist sau primar.

Cum definește Nicușor Dan „Sistemul”

Micutzu a vrut să știe de la Nicușor Dan cum definește controversarul „Sistem” pe care îl contestă toți candidații.

Nicușor Dan: Am văzut sistemul inclusiv în alegeri, am văzut atacuri la mine pe conturi și la Victor Ponta fără ca autoritățile să facă ceva. Sistemul este cel care protejează mafia imobilară la toate nivelurile, inclusiv Inspectorat de stat în construcție, oameni din Parlament care dau legi cu dedicație, judecători CCR care judecă într-un fel. Eu de 20 de ani mă lupt cu acest sistem din poziția de ONG-ist, apoi și din calitatea de primar general.

Cu cine vrea să facă Nicușor Dan majoritate în parlament

Întrebare Micutzu: Cu ce formațiuni vă așteptați să se formeze viitorul guvern?

Nicușor Dan: Avem o compoziție a Parlamentului care este formată de șase luni. Nu vreau alegeri anticipate, o să lucrăm cu această componență. Pentru stabilitate economică vreau o majoritate cu partide pro-occidentale. Sunt 4. Îmi doresc ca toate cele 4 să formeze majoritatea. Așa este cel mai bine și stabil. Nici nu o să forțez, nici nu o să aștept. O să chem partidele la un șir de negocieri pentru ca atunci când propun un prim-ministru să intrăm într-un curs normal.

Întrebare Micutzu: PSD care este cel mai mare partid s-ar putea să vă ceară poziția de prim-ministru pentru Lia Olguța Vasilescu. Și ajungem în același punct, vedem aceleași fețe ale sistemului. Ce șanse de reformă reală a statului sunt?

Nicușor Dan: Să ne uităm în trecut. Administrația de la Primăria Capitalei cu toate erorile pe carele-am făcut nu a fost coruptă. În acord cu aceste partide, unele în conexiune cu sistemul, eu ca primar am reușit să duc orașul în direcția corectă În echilibrul de putere între Parlament, guvern și președinte, președintele are pârghii să ducă lucrurile în direcția corectă.

Întrebare Micutzu: Care sunt aceste pârghii?

Nicușor Dan: O negociere, de la bun început. Președintele are atu-ul de a numi premierul, iar prin ceea ce va negocia cu acesta, președintele poate stabili limitele și direcțiile viitorului guvern.

Despre românii din Diaspora

Întrebare Micutzu : Ce măsuri veți lua pentru românii din diaspora?

Nicușor Dan: Cunosc foarte bine problemele românilor din diaspora. Au plecat mulți de nedreptate și pentru că nu aveau condiții economice pentru famillile lor. Nu toți românii își doresc să se întoarcă. Mulți preferă să vină în vacanță în România pentru că au păstrat legăturile. Mulți au venit încercând să deschidă o afacere și au fost nemulțumiți că planul lor de afaceri a avut de suferit din cauza administrației (…)

Eu cred că este nevoie pentru problema asta de un oficiu care să-i ajute și să vadă problemele sistematice cu care se confruntă astfel încât să profităm de experiența lor – de la mici meseriași la oameni care au făcut afaceri consistente. Mai există problema consulară, problema predării în limba română și faptul că se simt abandonați de statul român.

Întrebare Micutzu: Există locuri de muncă pentru 600.000 de români care vor să se întoarcă?

Nicușor Dan: Pe piața forța de muncă, suntem la 100-150.000 de locuri de muncă pe care le compensăm cu muncitori din țări asiatice. Am discutat cu reprezentanții industriei agroalimentare, mi-au spus că pe creșterea vacilor mulți din fermieri care sunt noi sunt veniți din diaspora și cu capitalul strâns au investit în asta. Dacă vorbim de 600.000 de oameni, putem să ne gândim fiecare la agricultură, ca în multe alte domenii statul nu a dus schemele de stipulare economică până la capăt. Răspunsul este da, pe diferite zone economice pe care statul să le ajute și dacă scoate obstacolele economice din care oamenii ăștia vor să investească zilnic.

Despre suspendarea programului Visa Waiver

Întrebare Micutzu: Ce veți face ca românii să reintre în Visa Waiver?

Nicușor Dan: România a îndeplinit condiții tehnice. Contracandidatul nu doar că s-a bucurat când românii au fost scoși din program, dar a făcut presiuni ca să se întâmple precum a declarat. Este total antisuveranism și antipatriotism. Nu poți acționa împotriva cetățenilor tăi. Imediat ce România va avea un nou președinte, o parte din neîncrederea administrației americane va dispărea. Sunt toate premisele care relațiile să se normalizeze la nivel de percepție.

Despre anularea alegerilor din noiembrie

Întrebare Micutzu: Ce credeți despre anularea alegerilor ?

Nicușor Dan: Eu cred că procesul de alegeri a fost viciat, că decizia CCR este corectă. Avem o primă dovadă privind acel 1 milion de euro cercetat de statul român și suspiciuni privind o interferență cu mult mai mulți bani. O campanie precum a făcut Georgescu este o campanie de milioane sau zeci de milioane de euro pe care un candidat nu le-a declarat. Este treaba statului român să vadă cine a plătit, cui și cum s-a făcut campanie. Trebuia să avem răspunsurile înainte de noiembrie ca să nu fim în situația rușinoasă să anulăm alegeri. Este un eșec al administrației românești în asamblu.

Nicușor Dan s-a arătat nemulțumit de ancheta autorităților române în acest caz. El a spus că este un eșec al autorităților care ar fi trebuit, până acum, să dea răspunsurile la aceste întrebări.

Nicușor Dan, între suveranism și globalism

Întrebare Micutzu: Sunteți suveranist sau globalist?

Nicușor Dan: În nici un caz izolaționist. Sunt suveranist pentru că asta spune articolul 1 din Constituție. Voi acționa în interesul cetățenilor români.

Despre susținerea Ucrainei

Întrebare Micutzu: Ați trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina, alături de alte state?

Nicușor Dan: Faptul că România ajută Ucraina alături de alte state europene este în interesul strict al României. Dacă să întâmnplă ca Ucraina să capituleze, costurile de securitate vor fi mult mult mai mare decât costurile pe care România și le asumă acum cu partenerii occidentali. Legat de întrebare, răspunsul este nu pentru că forțe de menținere înseamnă pace, pace înseamnă tratat de pace. Rusia s-a exprimat deja că nu dorește forțe de menținere a păcii să fie formate din țări neprietenoase cu Rusia și România se află în această categorie, a țărilor neprietenoase cu Rusia. (…) Mă uit la camere și le spun mamelor românce că, dacă vrei pace trebuie să te pregătești, să te înarmeze, să investești în arme pentru a evita războiul.

Despre reducerea fondurilor structurale pentru România

Întrebare Micutzu: Vă dau un scenariu, în Consiliul European se discută scăderea fondurilor pentru Europa centrală și de est, inclusiv România. Sunteți președinte, cum acționați?

Nicușor Dan: Totul este o negociere în care trebuie să găsești echilibru între interesele tale și a celorlalți. Trebuie să fii în poziția de negociere și să poți discuta de la egal la egal. Nu trebuie să fii oaia neagră a Europei. (…) Niciodată negociere nu se va discuta pe un singur palier, sunt multiple paliere. Discuția nu o să fie luăm banii de aici și îi ducem în altă țară. Nu e logic!

Întrebare Micutzu: Cum ne putem impune mai mult punctul de vedere în UE?

Nicușor Dan: Este necesar să fim respectați ca parte egală de către liderii țărilor din UE. Ca să se întâmple asta, trebuie să-ți asumi lucrurile la care și ceilalți agreează, precum sprijin pentru Moldova sau Ucraina. Din poziția asta, poți să pretinzi un echilibru în deciziile care privesc toate țările din UE. Acesta este răspunsul meu. În momentul în care ești corect și participi cu partea ta, poți să ceri să primești lucruri care ți se cuvin.

Întrebare Micutzu: Cum menții un echilibru ca să nu fii considerat sluga Europei și să obții ce trebuie pentru români?

Nicușor Dan: Un prim lucru este să spui același lucur la București și la Bruxelles. Multe probleme în percepția românilor față de UE a fost cauzat de faptul că atunci când a fost nevoie de măsuri nepopulare, mulți politicieni români au spus că au fost obligați să le ia, de UE.

Întrebări din public pentru Nicușor Dan

Întrebare Alex Nedea, Recorder: Ați refuzat să prezentați numele donatorilor din campania electorală. Ce garanții dați că nu veți acționa în interesul altora? Dați-ne numele primilor cinci donatori.

Nicușor Dan: Garanția este ce am făcut în spațiul public 20 de ani. Au fost oameni care au donat pentru mine și nu au avut nici un avantaj. Puteți să aflați numele acestora din declarațiile mele de avere și de la AEP. Legea spune că am obligația să fac public donațiile mai mari de 5.000 de lei. Imediat după ce se va termină campania electorală, o să aveți lista celor care au donat mai mult de 5.000 de lei. Repet, pentru campania electorală trecută, nu am verificat pe site-ul ANI, dar mi s-a spus că declarația nu este anonimizată.

Întrebare Vlad Zaha: Printre cei mai vânați oameni din România sunt persoanele care au câtevagrame de persoane ilegale pentru consum propriu. Sunt peste 30.000 de dosare penale active, care ocupă întreaga activitate DIICOT. Suntem printre ultimele țări de pecontinent care nu diferențiază consumul de trafic. Știți ce înseamnă consumul dezincriminare și înțelegeți ce înseamnă dezincriminarea deținerii în vederea consumului?

Nicușor Dan: Știu ce înseamnă dezincriminare. Parchetele nu reușesc să aibă o abordare sistematică pe marile probleme: corupție, marea evaziune fiscală. Sunt milioane de dosare în care nimeni nu face o ierarhizare, ce e important și ce nu e. Da, dezincrimare pentru consumatori. Da, rețea de centre pentru persoane dependente, în special tineri, da, o activitate sistematică împotriva traficanților.

Întrebare Drăcea Bogdan: Există un proiect de lege care interzice eutanasierea câinilor sănătoși din adăposturi. Proiectul este blocat în Camera Deputaților. Vom avea o lege prin care adăposturile de animale să fie adăposturi, iar nu lagăre?

Nicușor Dan: Invit oamenii să se uite la trecutul candidaților, când promit lucruri. ce am făcut la PMB cu ASPA este direcția corectă. Dacă ești primar te evaluează oamenii prin vot. Trebuie să investitm în sterilizarea animalelor care nu sunt de rasă și în programe care stimulează adopția. Este mai simplu să convingi un om să ia un câine acasă, decât să-i îngrijești opt ani. Pentru câinii care ajung în adăposturi trebuie să fim oameni cu aceste animale.

Nicușor Dan: „În dezbaterea socială progresist vs. conservator voi fi neutru”

Întrebare Ovidiu Vanghele: În dezbaterea electorală de la A3 ați spus că relația dintre stat și culte, în special BOR, a fost una corectă și v-ați asumat să rămână corectă. Episcopul Hușilor a fost condamnat pentru că și-a violat elevii la seminar. Considerați că a fost o relație corectă chestia asta care a generat o impunitate pentru acest om care și-a violat elevii de seminar

Nicușor Dan: M-am referit la o relație instituțională dintre Biserică și stat. Eu am spus că instituțional relația este corectă Că sunt instituții care nu funcționează, noi trebuie să le facem să funcționeze. (…) Eu spun de vreo 15 ani că există o instituție cheie în statul român care nu funcționează, Inspecția Judiciară.

Întrebare Denise Rifai: Ce mesaj aveți pentru cei care spun că în mandatul de președinție valorile creștine vor fi călcate în picioare?

Nicușor Dan: Dacă vrem să ne uităm la viitor, ne uităm la trecutul fiecăruia. Eu am fost consecvent, de când am înființat USR, și am spus că eu, ca persoană, în această dezbatere socială progresist vs. conservator voi fi neutru pentru că România are nevoie de un mediator. În momentul în care partidul pe care l-am fondat a decis să renunțe la neutralitate, am decis să ies din partid.

Întrebare Denise Rifai: Sunteți acuzați că în mandatul dvs. vom vedea iar spectacolul cătușelor. Ați avut vreo discuție cu Laura Kovesi?

Nicușor Dan: Nu, nici o discuție. Cred că ne-am văzut o singură dată în sala de judecată în urmă cu 7-8 ani. Când voi nominaliza șefi de parchete, voi face o evaluare a oameni aflați acum în sistem. Doamna Kovesi este acum la Parchetul European.

Nicușor Dan: „Dacă George Simion devine președinte este irelevant cine va deveni primarul Bucureștiului”

Întrebare public: După ce a fost un mut o perioadă lungă de timp președinte, oamenii au nevoie de cineva să fie vocal.

Nicușor Dan: Eu cred că noi am fi iertat multe lui Klaus Iohannis, inclusiv tăcerea, dacă scădea corupția în România, dacă economia era unde trebuia să fie, dacă nu aveam evaziune fiscală, dacă aveam traficanți de droguri pedepsiți. Dacă ne uităm la un om politic trebuie să vedem cum îl evaluează oamenii. Pe mandatul meu, pe mine m-au evaluat oamenii acum zece luni.

Legat de comunicare, este o chestiune serioasă. Nu de modul cum comunici, ci de cum comunici. Nu am fi avut aceste teorii ale conspirației cu mamele copiilor români care se pregătesc să-și trimită copii pe front în Ucraina, dacă președintele ar fi explicat de ce important să ajutăm Ucraina. Nu am fi avut teoriile conspirațiile despre coronavirus, dacă președintele explica cu argumente de ce sunt necesare acțiunile statului român. La Primăria Capitalei nu am vorbit un an și jumătate despre datoria, iar după ce am echilibrat, am avut conferințe de presă în care am comunicat.

Întrebare din public: Cum îi va ajuta pe bucureșteni dacă va ajunge președinte?

Nicușor Dan: Dacă George Simion devine președinte este irelevant cine va deveni primarul Bucureștiului. Sunt proiecte pe care le-am lăsat – liniile de tramvai – pe care oricine va veni le va continua. Termoficarea a intrat într-o rutină, se facă în fiecare lună. Se fac 7-8 km în fiecare lună…. Sunt alte chestiuni în care atribuțiile primarului sunt limitate – cum se împart banii bucureștenilor – ca președinte aș putea face mai mult în acest sens.

Mesajul lui Nicușor Dan pentru alegătorii lui George Simion

„Am transmis mesajul aceasta încă dinainte de a candida. Am avut turul I pe 24 noiembrie, a ieșit Călin Georgescu, și am avut un protest al tinerilor cu mesaje pro-europene, dar și mesaje de desconsiderare față de alegătorii lui Călin Georgescu. Am spus că nu e bine…

În momente de tensiune este normal să avem opinii diferite, este normal să ne ascultăm unii pe alții și după 19 mai, orice s-ar întâmpla vom avea de dus România în direcția corectă și trebuie să fim toți împreună, pentru acest lucru”.