Alexandru Muraru, despre dosarul deschis la Parchetul General după declarația AUR privind Holocaustul: Se pare că procurorii au deja indicii temeinice care să ducă la o eventuală punere sub acuzare (VIDEO)

Deputatul PNL Alexandru Muraru s-a arătat de părere că decizia Parchetului General de a deschide un dosar penal in rem după poziția AUR privind Holocaustul arată că „au deja indicii temeinice care să îi ducă la această concluzie și la o eventuală punere sub acuzare in personam a liderilor care au produs aceste afirmații publice”.

Liberalul a comentat situația pe B1 TV, luni seară, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, unde a precizat că dosarul de la Parchetul General diferă de plângerea pe care a formulat-o chiar el în urma protestului organizat de AUR la Parlament în 21 decembrie.

Alexandru Muraru (PNL), pe B1 TV, despre AUR și dosarul de la Parchetul General

„Aici ar trebui făcute câteva observații și câteva distincții. În primul rând, vreau să vă spun că această sesizare, autosesizare a Parchetului nu are legătură cu plângerea pe care eu am făcut-o, pentru că plângerea mea penală adresată procurorilor este anterioară comunicatului de presă al formațiunii AUR din data de 6 ianuarie. Dacă Ministerul Public anunță că se autosesizează in rem cu privire la fapte care țin de Ordonanța 31/2002 privind negarea sau minimalizarea Holocaustului, mie mi se pare că lucrurile sunt destul de clare. Cu alte cuvinte, procurorii au deja indicii temeinice care să îi ducă la această concluzie și la o eventuală punere sub acuzare in personam a liderilor care au produs aceste afirmații publice”, a declarat liberalul.

Întrebat dacă el a formulat o plângere in personam, Alexandru Muraru a adăugat: „Situația a fost în felul următor. În urma mai multor sesizări și plângeri pe parcursul anului trecut cu privire la unii lideri și membri ai AUR, după protestul de la Parlament în data de 21 decembrie a fost acel incident din curtea Parlamentului, pe lângă, cred eu, o sumă întreagă de infracțiuni care s-au produs acolo, la un moment dat membri sau simpatizanți ai AUR au afișat svastica pe un steag la Uniunii Europene în interiorul arealului delimitat de zidul din curtea Parlamentului și Parlament”.

„În momentul acela, am făcut o plângere penală pentru afișare de simboluri naziste sau fasciste. La câteva zile, am fost consultat de investigatori cu privire la extindere – și am făcut o nouă extindere la plângere împotriva copreședinților AUR, George Simion și Claudiu Târziu. Acest comunicat de presă a venit în mijlocul dezbaterii, eu nu știu ce s-a întâmplat acolo în conducerea AUR”, a mai spus Alexandru Muraru.