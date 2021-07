Alexandru Nazare: Nu mi-am propus să fiu un ministru de Finanțe comod. Pozițiile mele pe anumite acte normative în Guvern au fost ferme. Trebuie să fim atenți la orice cheltuială (VIDEO)

Alexandru Nazare a fost remaniat de Florin Cîțu din funcția de ministru al Finanțelor, iar joi seară a vorbit despre relația dintre el și premier, dar și despre situația economică a României, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat. „În discuțiile intense pe care le-am avut în aceste șapte luni, au existat evident și discuții unde am avut divergențe”, a spus fostul oficial.

Alexandru Nazare, pe B1 TV, după ce a fost remaniat de la Finanțe de primul-ministru

Întrebat dacă restul miniștrilor liberali din Guvernul Cîțu îl susțin pe premier în cursa pentru șefia PNL, Alexandru Nazare a răspuns: „Nu vreau să comentez poziția celorlalți colegi de-ai mei. Eu m-am referit strict la situația particulară a Ministerului de Finanțe, care este un minister foarte important și care gestionează, practic, întreg bugetul țării. Am considerat că imaginea pe care PNL trebuie să o transmită este aceasta, de neutralitate”.

Întrebat dacă au existat și divergențe între el și premier, fostul ministru de Finanțe a explicat: „Evident, într-o colaborare și în discuțiile intense pe care le-am avut în aceste șapte luni, au existat evident și discuții unde am avut divergențe. Au existat și momente când am avut observații sau am avizat negativ anumite acte normative sau le-am restituit, au fost și astfel de discuții, da”.

„Să știți că în condițiile în care ne aflăm acum, în procedură de deficit excesiv, după ce am transmis la Bruxelles și s-a aprobat de către Comisie, de către Consiliul miniștrilor de finanțe, ECOFIN, documente esențiale legate de situația României în procedura de deficit excesiv, trebuie să fim foarte prudenți și vigilența în cheltuirea banilor publici trebuie să fie foarte mare pentru că echilibrele sunt foarte fragile. De aceea, trebuie să fim atenți la orice fel de cheltuială. Provocarea este ținerea cheltuielilor sub control în acest an, iar acesta este un mesaj pe care l-am dat nu o dată, de mai multe ori”, a adăugat el.

Poziția de ministru de Finanțe, spune Alexandru Nazare, „n-a fost niciodată comodă”.

„Pozițiile mele pe anumite acte normative în Guvern au fost ferme. Nu mi-am propus să fiu un ministru de Finanțe comod, mi-am propus să fiu un ministru de Finanțe respectat. Ca atare, în momentul în care nu aveam resurse pentru anumite tipuri de cheltuieli sau când exista pericolul să depășim țintele de deficit, atunci evident că mi-am exprimat dezacordul”, a completat Nazare.

Potrivit liberalului, „România este într-o situație foarte bună în momentul de față”.

„Haideți să privim și partea plină a paharului. România este într-o situație foarte bună în momentul de față. Suntem în ținta de deficit, suntem cu 1,4 puncte procentuale la ținta de deficit mai puțin decât anul trecut. Avem o colectare foarte bună, în jur de 23% în plus la luna mai la colectare. Avem investiții în plus cu 30% față de anul trecut, 37% în plus la fonduri europene, deci există, totuși, niște perspective foarte bune. Inclusiv avem estimări pozitive privind creșterea economică de la toate instituțiile financiare, dar nu înseamnă că toate acestea justifică cheltuieli suplimentare, pentru că ne-am angajat la niște ținte de reducere a deficitului și trebuie să le respectăm”, a mai spus Alexandru Nazare.