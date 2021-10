Alexandru Rafila: Dacă timp de o lună toată lumea reduce interacțiunile și sprijină campania de vaccinare, putem să reintrăm în normalitate până la sfârșitul anului (VIDEO)

Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat, vineri seară, la „Special B1” cu Nadia Ciurlină, că România ar putea reintra în normalitate până la sfârșitul anului dacă timp de o lună de zile clasa politică, populația, sindicatele și alți actori sociali cad de acord să reducă interacțiunile și să sprijine campania de vaccinare împotriva COVID-19.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Alexandru Rafila (PSD), pe B1 TV, despre luna de solidaritate împotriva pandemiei de COVID-19

„Această sintagmă «lockdown» ș.a.m.d. am încercat să nu o folosesc pentru că ea este folosită de foarte multe ori în mass media și mai ales de cei care nu își doresc într-adevăr să controleze această pandemie, ca să sperie oameni. Noi am început o chestiune sistematică și foarte serioasă, și care n-a mai fost practicată până în momentul de față, încât să găsim o susținere în toate sectoarele pentru reducerea interacțiunilor pentru o perioadă de o lună”, a spus Alexandru Rafila.

Deputatul PSD susține că, în ciuda recomandărilor făcute de OMS, în România principalii actori economico-sociali nu au fost incluși în mecanismul de decizie pentru controlul pandemiei.

„Ieri am avut trei runde de discuții cu principalele centrale sindicale din România, cu sectorul privat din România, cu reprezentanții din sistemul de educație, ca să înțelegem exact care sunt problemele lor, la ce se așteaptă, ce nevoi au și cum ar putea ajuta încât să trecem peste această perioadă dificilă. Vreau să vă spun că a fost o mare deschidere din partea lor pentru că niciodată până acum în acest an și jumătate nu au fost invitați să spună care sunt problemele reale și să fie parte la acest efort național de control al pandemiei. Vreau să vă mai spun un lucru, Organizația Mondială a Sănătății – și știți că am avut contact destul de lung cu Organizația Mondială a Sănătății – recomandă ca principalii actori din zona economică și din zona socială să fie parte a mecanismului de decizie pentru controlul pandemiei. Noi nu am făcut acest lucru”, a adăugat Alexandru Rafila.

El a subliniat că își dorește „să reintrăm în normalitate și să nu ne mai întoarcem la valul 5, valul 6 și să distrugem economia și această țară”.

„Eu, când am propus acum o săptămână sau mai bine să avem un soi de lună a solidarității, exact la asta m-am referit. Nu vreau să îi spunem «lockdown», nu vreau să îi spunem «carantină», nu vreau să speriem oamenii, dar dacă timp de o lună de zile împreună cu toată lumea, populație, angajatori, sindicate, oameni care lucrează în educație, cădem de acord că trebuie să sprijinim două lucruri, să reducem interacțiunile, pe de o parte, și să sprijinim campania de vaccinare, pe de altă parte, noi putem ca până la sfârșitul acestui an să reintrăm în normalitate. Eu asta vreau, să reintrăm în normalitate și să nu ne mai întoarcem la valul 5, valul 6 și să distrugem economia și această țară”, mai afirmat Alexandru Rafila.