Alexandru Rafila: În România am făcut două lucruri greşite. Nu am explicat ce este certificatul verde şi că acesta nu presupune exclusiv vaccinarea

Deputatul PSD, Alexandru Rafila a declarat miercuri că în România au fost făcute, în opinia sa, două greşeli de comunicare în privinţa certificatului verde COVID, pentru că oamenilor nu li s-a explicat ce este acest document şi că nu presupune exclusiv vaccinarea.

„În ce priveşte certificatul verde COVID, cred că în România am făcut două lucruri greşite, apropo de comunicare. Nu am explicat ce este certificatul verde şi nu am explicat foarte clar că aceste certificat verde nu presupune exclusiv vaccinarea – vaccinarea, sigur, trebuie încurajată -, ci şi testarea şi, bineînţeles, trecerea prin boală.

Unul dintre elementele importante pe care le-am menţionat în întâlnirea cu cei de la Comisiile de sănătate este accesul universal la testare. Am discutat lucrul ăsta şi el trebuie să existe, el nu trebuie să descurajeze sau să înlocuiască vaccinarea, dar, pe de altă parte, limitarea testării nu face altceva decât să agraveze situaţia”, a afirmat Rafila, potrivit Agerpres.

„Deci, este clar că este o problemă, o limitare a accesului la testare. Certificatul verde e o problemă sensibilă de discuţie în România, ăsta este adevărul, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să discutăm. Aş prefera să încetăm cu aceste poziţii partizane pro şi contra, trebuie explicat de ce este util, că e o măsură de protecţie individuală, e o măsură de protecţie a comunităţii şi că este acceptabil dacă statul sprijină cele două elemente – vaccinare şi accesul universal la testare”, a subliniat Rafila.

Ultimele date privind campania de vaccinare anti-COVID-19

În ultima zi au fost vaccinate 82.498 de persoane. Dintre acestea, 46.904 de persoane au făcut prima doză, 14.102 au primit rapelul, iar 21.492 s-au prezentat pentru cea de-a treia doză – cunoscută ca „booster”.

Totodată, au fost raportate 24 de reacţii adverse: 11 la vaccinul Pfizer, una la Moderna şi 12 la Johnson & Johnson. Alte 165 de reacţii adverse sunt în curs de investigare.

Numărul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 7.147.282, din care 6.408.006 cu schema completă. Până în prezent, 925.388 de persoane s-au vaccinat cu doza a treia.

Începând din 25 octombrie, este nevoie de dovada vaccinării sau a trecerii prin boală pentru a putea circula pe timpul nopții, pentru că între orele 22.00-05.00 este instituită carantina. Este nevoie de certificat digital și pentru acces în instituțiile publice, după ce au intrat în vigoare noi restricții.

Bilanț COVID: 10.196 de infectări și 451 de decese raportate în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, aproape 10.200 de persoane au fost depistate pozitiv cu coronavirus. Autoritățile au anunțat că 451 de decese COVID au fost raportate în ultima zi, din care două anterioare.

Acum sunt internați în spitale 19.741 de pacienți, din care 1.890 la ATI. Printre cei care se află la Terapie Intensivă se numără și 34 copii.