Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională noua lege privind plata pensiilor private. Formațiunea politică susține că proiectul adoptat miercuri în Camera Deputaților încalcă și afectează sistemul de pensii. Reprezentanții AUR acuză Guvernul că, prin această lege, „fură pensiile românilor” acumulate în pilonul II și pilonul III.

De ce contestă Alianța pentru Unirea Românilor Legea pensiilor private

Alianța pentru Unirea Românilor susține că legea este o tentativă de confiscare a pensiilor private. Potrivit , proiectul nu apără interesele contribuabililor, ci ale administratorilor de fonduri. AUR acuză Guvernul că a construit un sistem care avantajează statul și reduce drepturile cetățenilor.

„Prin acest proiect, Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III! Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat „pentru” adoptare, însă inițiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciți ai contribuabililor români.

În forma actuală a proiectului legislativ, cei care sunt adevărații beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor care vor încasa comisioane de 0,21%-0,27%, câștigând cât mai mulți bani dacă aceștia rămân cât mai mult timp în conturi. Iar, în al doilea rând, principalul câștigător este statul român care a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriașe”, a precizat AUR.

De ce acuză AUR Guvernul că „fură pensiile românilor”

Alianța pentru Unirea Românilor susține că legea privind plata încalcă grav principiile de echitate și siguranță financiară.

Reprezentanții partidului afirmă că sistemul de pensii a funcționat timp de aproape două decenii pe baza unor reguli clare și stabile.

Prin noile modificări, Guvernul ar prelua controlul asupra sumelor acumulate în pilonul II și III, diminuând drepturile contribuabililor.

AUR consideră că legea generează un precedent periculos, deoarece permite schimbarea regulilor chiar înainte de plata pensiilor promise.

Formațiunea acuză coaliția PSD-PNL-USR-UDMR că sacrifică economiile cetățenilor, în timp ce marile averi rămân neatinse și privilegiații statului prosperă.