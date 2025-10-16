Legea pensiilor private provoacă din ce în ce mai multă controversă. În cursul zilei de astăzi, Judecătorii Instanței Supreme vor decide dacă vor sesiza sau nu Curtea Constituțională.

Legea limitează retragerea banilor din fondurile de și a fost aprobată, miercuri, de Parlament. Aceasta reglementează modul în care românii își vor putea retrage banii din pensia privată Pilon 2 și pensia facultativă Pilon 3.

În ce condiții își pot retrage românii banii, momentan

Potrivit informațiilor, legea prevede că românii își vor putea retrage la pensie numai 30% din suma acumulată, ca avans. Restul banilor vor fi eșalonați la plată cel puțin 8 ani, scrie

Excepție de la regulă fac pacienții oncologici și persoanele cu fonduri acumulate mai mici decât de 12 ori valoarea pensiei minime. Aceste categorii de persoane vor putea retrage suma integrală, într-o singură tranșă.

Dacă acum românii pot retrage integral oamenii, ei bine, odată cu promulgarea legii, care ar trebui să intre în vigoare de anul viitor, lucrurile se vor schimba.

Ce a anunțat Înalta Curte

„La data de 16 octombrie 2025, ora 14:00, judecătorii instanței supreme sunt convocați pentru constituirea în Secții Unite în vederea exercitării atribuției prevăzută de dispozițiile art. 27 li. b din Legea 304/2022 privind organizarea judiciară.

Ordinea de zi a ședinței:

1. Sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii privind plata pensiilor private(PL-x nr.320/2025)

După finalizarea dezbaterilor și soluționarea ordinii de zi mass-media va fi anunțată cu privire la decizia adoptată”, a anunțat Înalta Curte, conform G4media.