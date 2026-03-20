Acasa » Politică » Alin Ene (CSM), supărat că Guvernul ia bani de la magistrați și dă românilor vulnerabili. Mesajul sarcastic al judecătorului

Traian Avarvarei
20 mart. 2026, 09:29
Judecătorul Alin Ene, membru CSM, și premierul Ilie Bolojan. Sursa foto 1: Alin Ene / Facebook. Sursa foto 2: Inquam Photos / Octav Ganea
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), și-a arătat revoltat, într-o postare puternic sarcastică, după ce guvernanții au decis până la urmă să adopte măsurile sociale propuse de PSD, dar cu bani luați de la magistrați.

Judecătorul Alin Ene, șir de ironii după decizia guvernanților

„#mândru să aflu că Justiția a reușit azi să salveze bugetul națiunii, coaliția de guvernare și stabilitatea politică și macroeconomică a României!

Justiția nu doar aplică legea – o și finanțează involuntar pe cea a „solidarității selective”.

Mulțumesc coaliției pentru onoarea făcută Justiției de a o desemna Sponsor Oficial al Pachetului de solidaritate socială!

Data viitoare puneți-ne și poster în campania electorală:

De-aici sunt banii dumneavoastră!
#JustitieSponsor ⚖️🔨💸
#Buget2026 🤡

LATER EDIT:
Acum, dacă tot am sponsorizat și primăriile, pentru războiul din Ucraina nu mai e nevoie de niște fonduri?
C-a mai rămas câte ceva prin bugetul ÎCCJ.
Zic să nu ne oprim cu solidaritatea la granițele țării!

#SolidaritateFărăFrontiere
#JustitiaSponsorizeazăTot”, a scris judecătorul Alin Ene, pe Facebook.

Cum s-au înțeles guvernanții pe măsurile sociale

După zile în șir de dezbateri și noi amenințări din partea PSD cu ieșirea de la guvernare, până la urmă coaliția a căzut de acord ca amendamentul PSD cu măsurile sociale – ajutoare pentru vârstnici, copii, familii vulnerabile – să fie adăugat bugetului de stat pe 2026.

Dar de unde vor veni banii, cele 1,1 miliarde de lei, pentru aceste ajutoare? Joi, coaliția a găsit o soluție: 770 milioane de lei vor fi luați de la bugetul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), iar restul din fondurile Ministerului Public.

De asemenea, un miliard de lei din bugetul ICCJ va fi transferat la primăriile care au datorii la proiectele contractate prin PNRR.

Banii trebuiau să achite creșteri salariale retroactive cu 25% pe care magistrații și le-au dat singuri, printr-o decizie a ICCJ din 2024, dar acum aceste plăți vor fi amânate din nou.

