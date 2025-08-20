Alina Gorghiu: România fără violență – Comisie parlamentară pentru combaterea abuzurilor

Deputata liberală Alina Gorghiu a declarat că PNL susține constituirea Comisiei speciale „România fără violență” în Parlament, un demers comun al partidelor din coaliția guvernamentală.

Ea a arătat că fenomenul rămâne unul grav, cu peste 61.000 de cazuri de violență domestică raportate în prima jumătate a anului 2025. Majoritatea agresorilor sunt bărbați, iar trei sferturi dintre victime sunt femei.

Noua comisie va aviza legislația relevantă și va coopera cu autorități publice, instituții judiciare, mediul academic și organizații neguvernamentale. Printre obiective se numără și implicarea CNA în campanii media care să ofere acces rapid la informații și sprijin pentru victime.

„România fără violență nu este doar un slogan, ci un angajament. Protecția femeilor este o datorie a statului”, a afirmat Alina Gorghiu, precizând că înființarea comisiei transmite un semnal ferm: violența domestică este tratată cu prioritate la cel mai înalt nivel legislativ.