Alina Mungiu Pippidi: Marcel Ciolacu se descurcă destul de bine. Nu a făcut nicio gafă și are aerul că are și el talent din acesta de politician muntean care simte oamenii, simte unde îl duce opinia publică (VIDEO)

Politologul Alina Mungiu Pippidi a lăudat prestația de până acum a noului premier, duminică, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și s-a arătat de părere că Marcel Ciolacu „are aerul că are și el talent din acesta de politician muntean care simte oamenii, simte unde îl duce opinia publică și se descurcă foarte bine”.

Alina Mungiu Pippidi, pe B1 TV: Marcel Ciolacu se descurcă destul de bine

Întrebată dacă este de părere că Marcel Ciolacu își pregătește „un soclu de prezidențiabil”, Alina Mungiu Pippidi a spus: „Evident, da, nici nu merită să insistăm prea mult, că e evident pentru toată lumea. Nu îl cunosc pe domnul Ciolacu și am fost destul de sceptică, la fel de evident este că se descurcă destul de bine, deci domnul Ciolacu, până în prezent, după știința mea, dar o să vă rog să mă corectați dacă greșesc, după cum am spus, eu nu am televizor, mă informez numai din presa electronică de la distanță, domnul Ciolacu nu a făcut nicio gafă”.

„Nu are în istoricul lui nicio gafă majoră, când să fi spus ceva ce nu trebuie. Cât e de bine sfătuit, o fi bine sfătuit, dar are aerul că are și el talent din acesta de politician muntean care simte oamenii, simte unde îl duce opinia publică și se descurcă foarte bine. El nu vorbește pentru un public din Occident, el vorbește pentru publicul de aici, dar publicul de aici o să îl voteze, astfel încât mi se pare că încet-încet fură startul într-un peisaj care este foarte sărac în candidați la Președinție”, a adăugat politologul.