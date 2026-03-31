Analiza lui Băsescu pe războiul din Orientul Mijlociu. America riscă să iasă umilită din cauza lui Trump VIDEO

Adrian Teampău
31 mart. 2026, 21:46
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Traian Băsescu crede că Statele Unite riscă să iasă umilite din războiul contra Iranului, din cauza aroganței lui Donald Trump. Atitudinea disprețuitoare față de aliații europeni i-a determinat aceștia să-i refuze cererile de intervenție.

Analiza lui Traian Băsescu despre războiul din Orientul Mijlociu

Fostul președinte a comentat, într-o intervenție la B1 TV, în emisiunea News Pass, refuzul mai multe state europene de a acorda avioanelor militare americane permisiunea de survol. În opinia sa, vinovat pentru acest lucru este Donald Trump și atitudinea sa disprețuitoare față de aliații europeni. Traian Băsecu a declarat că Trump culege ceea ce a semănat încă de la începutul mandatului.

„Donald Trump culege ce a semănat. A avut dispreț pentru europeni, a vorbit urât despre ei, a pus sub semnul întrebării existența NATO, a vrut să ocupe Groenlanda, teritoriu care aparține Uniunii Europene. Deci, culege ce a semănat. A semănat dispreț pentru europeni și culege reacția. Deci nu ar trebui să se supere”, a explicat fostul șef al statului.

Băsescu a precizat că refuzul liderilor europeni nu a fost pentru cererea Statelor Unite, ci față de Donald Trump. El a amintit de tarifele vamale cu care acesta a încercat să-și subordoneze comerțul mondial. În acest context, a vorbit și despe declanșarea războiului, apreciind că actuala administrație americană nu are ideea de ceea ce a făcut în Iran.

„Ceea ce vreau să subliniez și o spun din proprie experiență. Nu cred că vreunul din liderii europeni a avut o atitudine de respingere față de Statele Unite. Respingerea este față de Donald Trump. Omul acesta a venit și a făcut zob tot comerțul internațional cu noile tarife vamale, s-a apucat de un război fără să știe ce face… Nici acum nu este conștient ce a făcut în Orient, din atacarea Iranului, de modul în care a făcut-o”, a arătat Băsescu.

Iranul trebuie deposedat de arme nucleare dar nu așa

Traian Băsescu consideră că Trump a încercat o rezolvare puerilă a problemei nucleare iraniene, total nepregătit și fără să țină cont de realitatea din teren.

„Iranul trebuia deposedat de armele nucleare, dar modul în care Trump a conceput rezolvarea acestei probleme este pueril și nu avea cum să ducă la rezultate bune. Nepregătit, fără să reușească să anticipeze reacția iraniană, fără să înțeleagă că Iranul este o țară cu 90 de milioane, iar dacă SUA numără, ca experiență, vreo 250 de ani, Iranul numără 2.500 de ani ca experiență statală”, a mai arătat Băsescu.

Acum, spune el, deși a eșuat, continuă să se poarte arogant față de aliații europeni. în loc să le solicite sprijinul. Așa se explică declarațiile și amenințările la adresa membrilor europeni ai NATO.

„Omul ăsta nu știe ce a făcut și continuă să fie arogant, în loc să spună: «fraților am greșit veniți să rezolvăm problema»”, a precizat fostul președinte.

 Traian Băsescu despre riscurile ca SUA să iasă umilite din război

Fostul președinte a avertizat că problema Iranului nu este doar a lui Donald Trump, ci a întregii Americi. El a avertizat că Statele Unite ar putea ieși umilite din acest conflict, ceea ce nu este în interesul nimănui.

„Problema nu este a lui Trump, problema este a Americii. Noi, toți, avem interes ca SUA să nu iasă umilite din acest conflict. În realitate Trump se îndreaptă cu toată energia către un astfel de deznodământ”, a precizat Traian Băsescu.

Potrivit spuselor sale, Trump nu a rezolvat obiectivele pe care și le-a propus prin războiul din Iran. Dimpotrivă a creat noi probleme cu această intervenție.

„A intrat să rezolve două probleme, nu le-a rezolvat și iese din conflict cu zece probleme pe care le-a creat cu această intervenție. Ce-aș vrea să fie foarte clar… Niciodată n-am să pun sub semnul întrebării relația cu America, dar Trump este un conducător care, din păcate, a făcut zob prestigiul Americii”, a subliniat Băsescu.

