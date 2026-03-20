Anamaria Gavrilă, președinta POT, a certat-o pe Gabriela Porumboiu, colegă de partid, după ce aceasta a luat cuvântul de la tribuna Parlamentului la pe buget. „Nu vorbești în numele POT!”, a țipat Gavrilă.

Anamaria Gavrilă, supărată că Gabriela Porumboiu a vorbit de la tribuna Parlamentului

„Stai în banca ta! Dă-ți demisia dacă ai demnitate. De ce mergi să vorbești în numele POT? De ce mergi să ții cu coaliția? Ești opoziție sau ce ești?”, i-a mai spus Anamaria Gavrilă deputatei Gabriela Porumboiu, imediat după ce aceasta a vorbit de la tribună.

Potrivit cutumei parlamentare, vorbitorii în plen sunt propuși de către liderii de grup. Numai că liderul de grup al POT de la Camera Deputaților e în conflict deschis cu Anamaria Gavrilă, așa că propus-o pentru a lua cuvântul la tribună pe deputata Gabriela Porumboiu, în locul președintei Anamaria Gavrilă, explică

Gabriela Porumboiu a îndemnat la votarea bugetului

Porumboiu a îndemnat la votarea bugetului propus de Guvernul Bolojan: „Bugetul nu este nici pe departe un buget ideal. Dimpotrivă, conține dezechilibre, riscuri și decizii pe care le putem considera iresponsabile. Și totuși, România nu își mai permite blocaje. Avem nevoie de stabilitate și predictibilitate. Acest buget nu este despre confort politic, ci despre responsabilitate. Chiar dacă nu este bugetul pe care ni-l dorim, este bugetul pe care trebuie să îl adoptăm rapid pentru a evita un blocaj”.