Acasa » Politică » Anamaria Gavrilă zbiară la o colegă de partid în plenul Parlamentului: „Stai în banca ta!" (VIDEO)

Traian Avarvarei
20 mart. 2026, 08:10
Gabriela Porumboiu și Anamaria Gavrilă se ceartă în plenul Parlamentului. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Anamaria Gavrilă, supărată că Gabriela Porumboiu a vorbit de la tribuna Parlamentului
  2. Gabriela Porumboiu a îndemnat la votarea bugetului

Anamaria Gavrilă, președinta POT, a certat-o pe Gabriela Porumboiu, colegă de partid, după ce aceasta a luat cuvântul de la tribuna Parlamentului la dezbaterile pe buget. „Nu vorbești în numele POT!”, a țipat Gavrilă.

Anamaria Gavrilă, supărată că Gabriela Porumboiu a vorbit de la tribuna Parlamentului

„Stai în banca ta! Dă-ți demisia dacă ai demnitate. De ce mergi să vorbești în numele POT? De ce mergi să ții cu coaliția? Ești opoziție sau ce ești?”, i-a mai spus Anamaria Gavrilă deputatei Gabriela Porumboiu, imediat după ce aceasta a vorbit de la tribună.

Potrivit cutumei parlamentare, vorbitorii în plen sunt propuși de către liderii de grup. Numai că liderul de grup al POT de la Camera Deputaților e în conflict deschis cu Anamaria Gavrilă, așa că propus-o pentru a lua cuvântul la tribună pe deputata Gabriela Porumboiu, în locul președintei Anamaria Gavrilă, explică Digi24.

Gabriela Porumboiu a îndemnat la votarea bugetului

Porumboiu a îndemnat la votarea bugetului propus de Guvernul Bolojan: „Bugetul nu este nici pe departe un buget ideal. Dimpotrivă, conține dezechilibre, riscuri și decizii pe care le putem considera iresponsabile. Și totuși, România nu își mai permite blocaje. Avem nevoie de stabilitate și predictibilitate. Acest buget nu este despre confort politic, ci despre responsabilitate. Chiar dacă nu este bugetul pe care ni-l dorim, este bugetul pe care trebuie să îl adoptăm rapid pentru a evita un blocaj”.

Comisia Europeană pune pe masă 30 de miliarde de euro pentru energie. Anunțul făcut de Nicușor Dan după Consiliul European
Războiul guvernului cu magistrații. Ce spune Codul penal despre nerespectarea hotărârilor judecătoreşti
Dezbaterea bugetului în Parlament. Sorin Grindeanu îl compară pe Bolojan cu dictatorul Ceaușescu
Parlamentul face noapte albă pentru bugetul pe 2026. Dezbaterea pe articole a început aproape de miezul nopții. Votul final va fi dat vineriUPDATE
Dublu limbaj la AUR. Petrișor Peiu denunță retragerea amendamentului privind scutirea mamelor de CASS. AUR a votatcu PNL și USR împotriva pachetului de solidaritate
România între siguranță declarată și nesiguranță resimțită. De ce se tem românii? (SONDAJ/GRAFICE)
Comasările de instituții, o promisiune uitată. Reforma blocată și rețelele de influență. Cine sunt oamenii și interesele din spatele comasărilor eșuate
250 de lideri au celebrat parteneriatul România-SUA la recepția „Alianța” dedicată noului ambasador Darryl Nirenberg
Surse: Cum s-a negociat, de fapt, pachetul de solidaritate al PSD. Informații din interior
Va fi eliminat CASS-ul pentru mame sau nu? Răspunsul dat de ministrul Muncii (VIDEO)
08:24 - Arabia Saudită avertizează: Petrolul ar putea exploda la 180 de dolari până la finalul lunii aprilie
07:44 - Momente de îngrijorare pentru Chuck Norris! Actorul, dus de urgență la spital
07:31 - Comisia Europeană pune pe masă 30 de miliarde de euro pentru energie. Anunțul făcut de Nicușor Dan după Consiliul European
23:59 - Zeci de șoferi de TIR amendați pe Valea Oltului pentru nerespectarea restricțiilor. Cum afectează lucrările circulația pe DN 7
23:58 - Daciana Sârbu a stabilit clar ce reguli are în privința relației dintre iubit și fiicele sale
23:47 - Israelul își asumă bombardarea zăcământului de gaze South Pars. Netanyahu spune că Trump n-a știut
23:38 - Opoziția din Norvegia redeschide discuția privind aderarea la Uniunea Europeană. Cum influențează contextul global această posibilă decizie
23:30 - Mărturisirile Adelinei Pestrițu după 11 ani de TV. De ce a ales riscul online-ului
23:20 - Play-off în Superliga. Victorie pentru Universitatea Craiova în derby-ul cu Dinamo (1-0)
22:57 - Celebrul actor de la Hollywood, Chuck Norris, a ajuns de urgență la spital. Ce spun medicii despre starea lui de sănătate