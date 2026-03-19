Parlamentul s-a reunit în această seară, în plen, pentru a dezbate pe anul 2026. De la tribună, premierul și-a susținut proiectul susținând că spune „adevărul oamenilor”.

Parlamentul dezbate legea bugetului

La şedinţa convocată de conducerile reunite ale celor două camere, participă premierul Ilie Bolojan, dar și membri ai Guvernului. Lucrările şedinţei comune din Parlamentul României sunt conduse de preşedintele , Mircea Abrudean. În sală sunt prezenți 391 de parlamentari din totalul de 463. Comisiile de buget-finanţe au dat un raport favorabil pentru proiectele bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat.

În debutul ședinței, premierul a prezentat Legea bugetului acuzând fostele guverne – din care PNL a făcut parte – că au venit cu supraestimări și ținte irelizeabile. El susține că, pentru 2026, buget de stat ține România pe linia de plutire și reduce deficitul.

Discursul lui Ilie Bolojan din fața parlamentarilor

„Avem de dat în curând un vot pentru bugetul de stat al României. Decidem nu doar ce facem cu finanțele țării, dar ne asumăm cu responsabilitate și drumul spre viitor, într-o lume în schimbare, plină de provocări. De multe ori, de la această tribună, a fost prezentat un buget cu venituri supraestimate și cu ținte irealizabile.

Astăzi, guvernul vine în fața dumneavoastră cu un buget, care reflectă posibilitățile adevărate ale țării. Am construit acest buget pe baza unei ușoare creșteri economice, o creștere pe care s-o putem cu adevărat realiza în actualele împrejurări economice complicate la nivel național și internațional.

O parte importantă din buget merge spre investiţii, în special din fonduri europene. Anul acesta este decisiv pentru cât reuşim să atragem din PNRR, care se încheie în luna august. În acelaşi timp, am proiectat un deficit în scădere pentru al doilea an consecutiv, iar asta ne ajută să ne ţinem cheltuielile sub control şi să punem ordine în finanţe.

Am prevăzut sumele necesare pentru plata dobânzilor.

Premierul acuză greaua moștenire

Ani de zile, bugetele au prioritizat prezentul pe datorie, de fapt confortul politic al guvernanților, și de aceea am ajuns să plătim anual numai pe dobânzi costul unei autostrăzi. De aceea am ajuns anul trecut într-o situație limită și a trebuit să schimbăm modelul, însănătoșind finanțele țării.

Măsurile luate pentru controlul deficitului, salvarea și redistribuirea unor fonduri europene, scăderea dobânzilor la care se împrumută țara. Arată că lucrurile se mişcă în direcţia bună şi că România e privită cu mai multă încredere. În paralel, am făcut reforme prin care am redus cheltuielile publice, am tăiat privilegii şi am început să închidem portițe ale risipei și ale evaziunii.

Dar cea mai importantă reformă pe care o realizează acest guvern și care va însănătoși viitorul nostru este tocmai schimbarea fundamentală a modelului economic de la consum toxic pe datorie, la investiții care generează prosperitate. Este exact ceea ce facem și prin acest proiect de buget.

Bugetul de stat pentru 2026 este, aşadar, rezultatul muncii din ultimele luni de decizii şi corecţii, şi pune economia pe un teren mai stabil şi mai predictibil.

Parlamentul chemat să voteze bugetul

Cea mai gravă greșeală pe care o putem face acum este însă să ne relaxăm și să respirăm ușurați că am trecut de hopul major din ultimele luni, să revenim la obiceiurile risipitoare ale trecutului și să ne sacrificăm din nou viitorul. Suntem pe calea cea bună, dar avem în fața noastră o muncă de ani de zile. va trebui în continuare redus an de an până în 2031.

Să nu uităm că datoria publică a țării a ajuns practic la 60% din produsul intern brut, ceea ce e un puternic semnal de alarmă. Cuantumul dobânzilor plătite a crescut și el, iar în acest an e prevăzută în buget plata a 60 de miliarde de lei doar pentru dobânzi la credite:

cu 10 miliarde mai mult decât în 2025;

cu peste 20 de miliarde de lei mai mult decât 2023;

și cu 30 de miliarde de lei mai mult decât în 2022.

Vedeți că în doar 4 ani de zile s-au dublat cheltuielile cu dobânzile plătite de România: de la 30 de miliarde de lei la 60 de miliarde de lei. Dacă nu punem frână acum, vom ajunge în câțiva ani de zile ca țara să fie zdrobită sub povara dobânzilor. Prin urmare, responsabilitatea bugetară trebuie să devină o atitudine de viață guvernamentală și parlamentară.

Bolojan susține că este un proiect prudent

Stimați colegi, acest buget este construit pe o estimare prudentă a veniturilor statului. Am programat o creștere moderată a veniturilor din TVA și din contribuțiile la asigurările sociale față de anul trecut.

În același timp, comunitățile locale nu pierd bani față de bugetul anului trecut. Dimpotrivă, unitațile administrativ-teritoriale sunt constrânse să se reformeze intern, dar vor dispune și de venituri mai mari care să le dea posibilitatea să facă mai mult pentru comunități. Știu că există nemulțumiri în diverse primării în legătură cu scăderea cheltuielilor de 10%, dar reducerile erau necesare.

Bugetul propus asigură, de asemenea, o protecţie socială pentru categoriile vulnerabile, dar în limitele realiste, fără să promitem mai mult decât posibilităţile statului. La construcția bugetului am discutat cu toți partenerii din coaliție, am primit propuneri și am încercat să le includem în buget. Bugetul de stat include plata pensiilor, indemnizațiilor și ajutoarelor sociale, a tuturor cheltuielilor sociale prevăzute.

Discuțiile de azi dimineață au clarificat și ultimele aspecte de protecție socială aflate în discuție, astfel încât acum avem o înțelegere în coaliție cu privire la forma propusă a bugetului de stat. Este foarte important pentru țară, stimați colegi, să menținem deficitul prevăzut. Mai bine suntem prudenţi acum decât să corectăm consecinţele mult mai grave mai târziu.

Parlamentul avertizat în legătură cu contextul internațional

Contextul internaţional e tensionat, economia globală e instabilă, iar piaţa energiei rămâne imprevizibilă. O evoluţie negativă ne poate afecta economic şi bugetar, iar România trebuie să fie pregătită. Bugetul de stat pentru 2026 trebuie să fie un instrument pentru creșterea economiei, pentru întărirea și responsabilizarea administrației publice, pentru susținerea românilor cu venituri modeste, în limitele posibilităților actuale.

Bugetul nu trebuie să fie prilej de demagogie, de populism, de deraiere de la obiectivele pe care noi înșine, ca țară, ni le-am stabilit. Trebuie să ne gândim la generațiile actuale, dar trebuie să ne gândim și la generațiile viitoare. Cred că nimeni nu vrea să lăsăm după noi o țară cu datorii împovărătoare.

Ştiu că pentru mulţi români nu este o perioadă uşoară şi apar nemulţumiri. Dar nu este corect să le răspundem cu soluţii pe termen scurt care mai târziu ne vor costa mai mult pe toţi. Bugetul pentru care vă cer votul este despre stabilitate şi despre a construi corect. Dacă păstrăm disciplina şi continuăm investiţiile, putem ajunge la o economie mai solidă, care creşte pe baze sănătoase, nu pe datorie.

Vă îndemn să votați bugetul în forma asumată, să votați o cale corectă pentru România!”, a spus Ilie Bolojan.