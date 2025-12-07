Anca Alexandrescu promite un București în care se poate trăi. Ce a declarat suveranista după ce a votat (VIDEO)

Anca Alexandrescu, suveranista susținută de AUR în cursa pentru , spune că își dorește un București în care locuitorii să poată trăi decent.

Ce a promis Anca Alexandrescu

„Am votat pentru un oraș în care să se poată trăi și să ne permitem să trăim. Am venit cu credință, cu recunoștință pentru tot ce am trăit în aceste săptămâni. Tot ce am primit în această perioadă a fost un dar. Este experiența vieții mele de până acum. Am emoții, dar cred că vom reuși să facem dreptate la București. Am credința că Dumnezeu nu ne lasă și, împreună cu cetățenii Capitalei, vom pune Bucureștiul pe primul loc și vom putea face dreptate.”, a declarat suveranista susținută de AUR, după ieșirea de la urne.

Candidata suveranistă a fost însoțită la vot de liderul AUR, .