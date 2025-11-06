Anca Alexandrescu și George Simion, acuzați de manipulare. Scandal în blocurile din sectorul 6. Reacția lui Ciprian Ciucu (VIDEO)

Anca Alexandrescu și George Simion au ieșit pe străzile din București să convingă oamenii să o voteze pe moderatoarea TV. Însă campania s-a transformat în scandal și manipulare.

Alexandrescu și Simion, scandal în Sectorul 6

Cei doi suveraniști au fost prin Sectorul 6 pentru a vorbi cu oamenii unui bloc care au, peste drum, un bloc nou în care, potrivit tandemului Alexandrescu – Simion, locuiesc „imigranți ilegali”.

Simion a plusat și a afirmat că imigranții ilegali au parte de toate condițiile, oferite de primarul Ciprian Ciucu, în timp ce românii locuiesc, vizavi, în „ghetou”.

„Suntem în discuții cu oamenii, ceea ce vedeți în spatele meu nu este un ghetou, ci este Sectorul 6. Oamenii de aici vor să locuiască într-o capitală europeană, că la nivel de PIB, de buget, suntem chiar peste Madrid. Oamenii trăiesc în condițiile pe care le vedeți în spatele meu… Mai încolo e un bloc unde vin migranți ilegali și au parte de toate condițiile necesare. E o altă combinație a acestor primari de sector care și-au bătut joc de țară. Situația este cea pe care o vedeți și nu e Bucureștiul așa cum îl prezintă ei.”, a transmis .

Reacția lui Ciucu la minciunile lui Simion

Edilul Sectorului 6, și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a reacționat. Manipulare și minciuni, spune .

„Cum poți să minți oamenii cu bună știință și fără jenă, George Simion?

Blocul „reabilitat unde stau migranții” este un bloc privat în regim de hotel. Acolo stau temporar lucrători din construcții români și de alte naționalități. Am verificat personal de dimineață. Ai lăsat să se înțeleagă că primaria a reabilitat blocul acela pentru ca „stau migranții”.

Blocul nereabilitat este pe lista blocurilor care vor fi reabilitate. Anveloparea termică ține doar de buget. Reabilitam in ritmul in care ne permit banii atrasi. Asta in timp ce construim si reabiltam zeci de școli și gradinițe. În mandatul meu au fost reabilitate 362 de blocuri. Cum resursele nu sunt nelimitate, este doar normal să nu ajungi dintr-o dată peste tot.

Nu te mai întreb ce si făcut tu in viața ta, în afară de propagadă și minciuni. Ai făcut apartamente de 35 de mii de euro…

Lângă bloc este un loc de joacă făcut recent iar strada se prezintă bine. Foto 1 la comentarii.

De asemena, vom continua să reabilităm blocurile de acest fel, vedeți foto 2, la comentarii