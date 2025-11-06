Anca Alexandrescu și George Simion, acuzați de manipulare. Scandal în blocurile din sectorul 6. Reacția lui Ciprian Ciucu (VIDEO)

Anca Alexandrescu și George Simion au ieșit pe străzile din București să convingă oamenii să o voteze pe moderatoarea TV. Însă campania s-a transformat în scandal și manipulare.
Cei doi suveraniști au fost prin Sectorul 6 pentru a vorbi cu oamenii unui bloc care au, peste drum, un bloc nou în care, potrivit tandemului Alexandrescu – Simion, locuiesc „imigranți ilegali”.
Simion a plusat și a afirmat că imigranții ilegali au parte de toate condițiile, oferite de primarul Ciprian Ciucu, în timp ce românii locuiesc, vizavi, în „ghetou”.
„Suntem în discuții cu oamenii, ceea ce vedeți în spatele meu nu este un ghetou, ci este Sectorul 6. Oamenii de aici vor să locuiască într-o capitală europeană, că la nivel de PIB, de buget, suntem chiar peste Madrid. Oamenii trăiesc în condițiile pe care le vedeți în spatele meu… Mai încolo e un bloc unde vin migranți ilegali și au parte de toate condițiile necesare. E o altă combinație a acestor primari de sector care și-au bătut joc de țară. Situația este cea pe care o vedeți și nu e Bucureștiul așa cum îl prezintă ei.”, a transmis George Simion.
Edilul Sectorului 6, și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a reacționat. Manipulare și minciuni, spune primarul.