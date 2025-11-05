Anca Alexandrescu, la alegerile pentru Primăria Capitalei, a făcut declarații, conform cărora a fost „bombardată” de mesaje, după anunțul lui Călin Georgescu, cu privire la poziția pe care a adoptat-o în contextul alegerilor.

Aceasta a susținut că lumea nu îi dă nicio șansă, doar pentru că fostul candidat la alegerile prezidențiale nu și-a exprimat susținerea față de candidatura ei.

Anca Alexandrescu, „asaltată” de lume: „Cine sunt eu?”

Jurnalista a mărturisit, marți seară, în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, faptul că, odată cu declarațiile făcute de Georgescu, lumea a „acaparat-o” cu mesaje. Pe de altă parte, aceasta nu înțelege de ce, dacă nu are nicio șansă, așa cum spun toți, foarte mulți sunt preocupați de ea. Aceasta a numit în special partidul USR.

„Ieri am fost bombardată de foarte multă lume. Gata, nu mai ai nicio șansă, pentru că nu te susține domnul Călin Georgescu. Pe de altă parte, văd isteria care s-a creat în partea USR-ului. Înțeleg că n-am șanse, că nu contează. Dar înțeleg că toată lumea este preocupată de ce fac eu. Am văzut că cei de la USR au și făcut postare cu mine. Cine sunt eu? Toți s-au năpustit pe mine”, a declarat aceasta, potrivit

Anca Alexandrescu, acuzații la adresa lui Băluță: „Plătește tone de materiale împotriva mea”

De asemenea, Anca Alexandrescu a făcut niște acuzații la adresa lui Daniel Băluță, candidatul PSD, la alegerile pentru Primăria Municipiului București. Aceasta a susținut că edilul Sectorului 4 ar plăti anumite publicații care să o denigreze.

„Domnul Băluță plătește tone de materiale împotriva mea. Este și caraghios, pentru că sunt mai multe publicații care au același articol despre mine. Unele chiar și cu același titlu. Totuși, eu mă întreb, oare nu se întreabă bucureștenii de unde are domnul Băluță atâția bani să umple tot Bucureștiul de afișe?”, a adăugat Anca Alexandrescu.