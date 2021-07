Anca Dragu, după decizia CCR referitoare la Avocatului Poporului: Eu voi aloca atenţie şi timp pentru a îmbunătăţi legea privind Avocatul Poporului

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a afirmat, marţi seară, că ”există o ambiguitate în legea privind funcţionarea Avocatului Poporului”, potrivit Hotnews.

”Este interesant de reţinut un aspect din motivarea CCR şi anume că există o ambiguitate în legea privind funcţionarea Avocatului Poporului şi cred că aici trebuie să ne concentrăm. Eu voi aloca atenţie şi timp pentru a îmbunătăţi legea privind Avocatul Poporului. Este o instituţie foarte importantă în fiecare ţară şi trebuie să fie ceva clarificări în lege, cu privire la responsabilităţile acestei instituţii, ale şefului instituţiei, şi – da, vreau să aloc timp şi atenţie să îmbunătăţim legea”, a precizat Anca Dragu, la A7 TV.

”Această decizie, cumva, a pus sub semnul întrebării demersurile autorităţilor din perioada pandemiei, perioade foarte grele. Pandemia cu care ne-am confruntat şi care ne-a afectat pe toţi, nu am simţit că am avut un Avocat al Poporului alături de popor”, a mai afirmat Anca Dragu.

CCR a decis că revocarea din funcţia a Avocatului Poporului a fost neconstituţională şi a dispus repunerea în funcţie.

Motivarea CCR: Revocarea a fost rezultatul unui act arbitrar

Curtea Constituţională a publicat motivarea după verdictul dat în cazul Avocatului Poporului.

„Pornind de la cele statuate în precedent şi reiterând considerentele Deciziei 80 din 16 februarie 2014, potrivit cărora ‘situaţiile în care poate interveni revocarea trebuie individualizate cu precizie la nivelul legii, iar procedura care urmează să fie respectată în această situaţie trebuie, de asemenea, stabilită prin norme lipsite de orice echivoc, astfel încât să fie evitat riscul unei revocări arbitrarii’, Curtea constată că actualul cadru normativ nu stabileşte cazurile exprese în care poate interveni revocarea Avocatului Poporului şi nici procedura care trebuie să fie parcursă în cazurile în care se formulează o asemenea solicitare. Având în vedere că Parlamentul are posibilitatea de a aplica sancţiunea juridică a revocării în urma constatării încălcării unor norme legale, oricare ar fi acestea, Curtea constată că actualul cadru normativ în temeiul căruia este adoptată o astfel de hotărâre prezintă o deficienţă gravă de conţinut, întrucât nu reglementează distinct şi limitativ ipotezele în care se poate declanşa procedura de revocare”, se arată în motivarea Curții Constituționale.

„Curtea constată că, întrucât actul de revocare, care constituie cauza de încetare a mandatului Avocatului Poporului, este neconstituţional, acesta încetează să mai producă efecte juridice. Prin urmare, în temeiul art.147 alin.(4) din Constituţie, care consacră caracterul general obligatoriu şi efectele pentru viitor ale deciziilor Curţii Constituţionale, Curtea constată că de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României Renate Weber îşi reia calitatea de Avocat al Poporului, urmând a-şi exercita mandatul constituţional”, se mai arată în motivarea CCR.