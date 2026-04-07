Apar noi date din dosarul pozelor trucate din campania prezidențială. Ce spune fotograful Elenei Lasconi. Oameni din USR, în spatele scenariului

Fotograful oficial al Elenei Lasconi povestește momentul când s-a decis publicarea celor patru fotografii trucate cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

Cum a început totul

Pe 1 mai 2025, Elena Lasconi le furnizează membrilor din staff-ul său de campanie o surpriză de proporții, potrivit acelorași surse. În emisiunea Ioanei Dogioiu de la Europa FM, aruncă bomba:

Elena Lasconi: Am primit un e-mail cu niște probe, în acest sens, și am vrut să văd dacă, întrebându-l, va recunoaște.

Ioana Ene Dogioiu: Probe, adică poze?

Elena Lasconi: Da.

Ioana Ene Dogioiu: Și de ce nu le-ați făcut publice?

Elena Lasconi: Uite că o să le fac azi. Am așteptat să văd dacă, în al 12-lea ceas, o să spună adevărul. Știam că a mințit și că minte. Și în continuare…

Ioana Ene Dogioiu: Deci, doamna Lasconi, ca să ne înțelegem, aveți poze care arată o întâlnire alta decât cea de la Ambasada Franței între domnul Coldea și domnul Nicușor Dan?

Elena Lasconi: Și domnul Ponta. Cred că era aranjamentul pentru candidatură.

Fotograful Elenei Lasconi, dat afară de la discuții

Fotograful oficial al Elenei Lasconi, Dragoș Ciolac, a fost martor la momentul anunțului de la Europa FM, dar și în momentele ulterioare, de după emisiune. A povestit pentru Cotidianul.ro firul evenimentelor. Și arată cu degetul spre nume cunoscute din USR.

„După ce ne-am întors de la Europa FM, de la Dna Ioana Dogioiu, am intrat în sediul de campanie. Era deja 9.00 seara, 8.30-9.00 seara. Patru oameni – Elena Lasconi, Liviu Popescu, Ioana Răduca, eu. (n.r. Ioana Răduca și Liviu Popescu erau consultanții Elenei Lasconi.) Eu eram destul de efervescent că există așa ceva. Și când am intrat în birou la Elena Lasconi am zis, eu sunt fotograf, am 20 de ani de experiență, arătați-mi pozele, să știu pe ce vorbim.

În secunda aia, Liviu Popescu și cu Ioana Răduca m-au dat afară din birou. Au zis, stai liniștit, totul e sub control, ieși afară că nu-ți arătăm nimic. Le-am văzut când le-a văzut toată lumea pe Facebook.

N-am să-mi răspund niciodată la întrebarea asta. Am simțit atunci un fel de trădare de la cel mai înalt nivel. Dar n-am înțeles de ce m-au dat afară din birou și mi-au spus că totul este sub control. Pentru că era un control care nu înțelegeam cum îi slujește.

În seara aia, când am văzut fotografia, eu am zis, dom’le, ăla nu-i Coldea. Adică eu îl știu pe Coldea după osatură, după structura osoasă a capului, mai ales craniul. Ăsta nu-i Coldea, seamănă mai mult cu Pahonțu, dacă mă întrebați.

Ponta părea că e Ponta. Din nou, la Nicuşor, era o problemă de înălțime, o problemă de proporție a capului față de corp. Nicuşor acolo era cea mai dubioasă chestie.

Acum, din informațiile care au apărut de curând, înțeleg că Primăria Capitalei a oferit un contract de 20.000 de euro către una din firmele care au contribuit la această făcătură. Și, ca să nu fie niște fotografii trucate în Photoshop, au făcut niște fotografii reale.”, a declarat fotograful oficial al Elenei Lasconi.

Ce spune Victor Ponta

După dezvăluirile făcute de , Victor Ponta are și el o interpretare. Cei doi consilieri ai Elenei Lasconi, Ioana Răduca și Liviu Popescu, au fost recompensați după alegerea lui Nicușor Dan.

„Cei doi care au gândit și au participat direct la această înșelăciune electorală fără precedent în istoria României au fost recompensați și ocupă acum poziții importante în Guvernul României!

Ioana Răducă a primit de la Ministrul Radu Miruță postul de director de cabinet la Ministerul Economiei și o sinecură ca membru în Consiliul de Administrație al „Orange” România, deși este jurnalistă și nu are absolut nicio competență nici în domeniul economic, nici în telecomunicații!

Liviu Popescu a fost propunerea USR pentru Consiliul de Administrație al Radio România și a devenit consilier al purtătorului de cuvânt Ioana Ene Dogioiu!

Amândoi sunt acum bugetari de lux, cu funcții și indemnizații consistente, numiți de USR în Guvernul „Bolojan”!

Dacă cei doi chiar au vrut să îi facă ceva atât de rău lui și i-au înscenat niște poze false înainte de ziua votului, mai erau ei acum recompensați cu asemenea funcții și avantaje??? Bineînțeles că nu! BINGO! Simplu! Ei au jucat într-un plan, și-au făcut treaba murdară și acum sunt promovați și protejați!”, scrie Victor Ponta.