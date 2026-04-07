Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți, într-o conferință de presă, că a primit recent o scrisoare din partea lui Donald Trump, ca răspuns la invitația transmisă pentru participarea la summitul B9.

Șeful statului a precizat că documentul a venit în urmă cu câteva zile și reprezintă un răspuns oficial la invitația formulată de România și Polonia.

Nicușor Dan a primit o scrisoare din partea lui Donald Trump. Ce conținea

a oferit detalii despre conținutul mesajului diplomatic primit din partea liderului american, subliniind tonul cordial și referințele la cooperarea bilaterală.

“Scrisoarea a venit acum câteva zile, ca răspuns la invitația mea și a președintelui polonez. După cum știți, România și sunt inițiatoarele și organizatoarele summiturilor B9.

O scrisoare diplomatică în care ni s-a mulțumit pentru invitație, ni s-a mulțumit pentru colaborarea pe care o avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor și soldaților americani la Baza Kogăliceanu și la Baza de la Câmpia Turzii și, în ceea ce privește B9, faptul că această invitație a fost transmisă către Secretarul de Stat, dar n-aș vrea să avansez acum, o să vedem.”, a declarat președintele.

Cine ar putea participa la summitul B9

Întrebat despre lista participanților la viitorul summit B9, Nicușor Dan a sugerat că reuniunea ar putea avea o prezență extinsă, similară edițiilor anterioare.

“Vă aduc aminte că ultimul summit B9 a fost la Vilnius, în iunie, anul trecut, foarte probabil toți șefii de stat, respectiv de guvern din formatul B9 plus țările nordice.”

Astfel, liderii din Europa Centrală și de Est, alături de statele nordice, sunt așteptați să participe la reuniunea care are rolul de a consolida cooperarea în domeniul securității regionale.

Cel mai probabil, însă nu e o certitudine, la summit ar putea veni Maro Rubio.

Nicușor Dan l-a invitat pe în România la o săptămână după ce a fost la Washington la primul Congres al Consiliului pentru Pace.