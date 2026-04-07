Călin Georgescu pleacă din țară. Patriotismul s-a terminat odată cu controlul judiciar (VIDEO)

Călin Georgescu a scăpat de control judiciar și, așa cum era de așteptat, va pleca din țară. La tratament, spun surse apropiate suveranistului. Și undeva, ceva nu se leagă. În primul rând, unde e patriotismul pe care îl clama în fața susținătorilor, și în al doilea rând, de când sunt buni medicii?

Patriotismul lui Georgescu s-a terminat

Călin Georgescu a scăpat de și poate pleca din țară. Surse spun că Georgescu va pleca din țară la tratament medical într-o clinică din Austria sau Germania.

Nu ar fi o premieră ca „naționalistul” Georgescu să aleagă să se trateze într-o clinică din Occidentul pe care scuipă de câte ori are ocazia și pe care îl consideră „mort”.

Călin Georgescu s-a operat la genunchi în Germania în februarie 2025. Ipocritul domn Georgescu a refuzat să fie tratat în spitalele din România, deși se pretinde un patriot, naționalist.

Și de unde încrederea în medici

Tot în contradicție cu discursurile sale, Călin Georgescu pare să aibă încredere și în medicină. Pe care până acum o blama.

„Frica că nu facem ce ne spune doctorul ce e bine..Gândiți-vă simplu… Cum poate să știe un doctor, om fiind…eu mă duc în fața lui și îi spun că sufăr de ceva..”mă doare asta”.

Cum poate să știe omul ăla mai bine decât mine?! N-are cum! Medicina a fost inventată special pentru frică!„, spunea ipocrit Călin Georgescu, aduce aminte .

Șomer în România, tratament la privat în străinătate

Surse apropiate de fostul candidat spun că Georgescu se va trata „la privat”, deoarece nu are asigurare medicală. El nu declară de aproape 2 ani niciun venit, nici în România, nici în vreo altă țară din Europa.

Georgescu nu poate spune cu ce va plăti tratamentul pe care îl va face la o clinică din străinătate, pentru că el este șomer de o perioadă lungă de timp.

În urmă cu puțin timp, Georgescu a spus că își duce viața din mila Domnului.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a da un răspuns, ci pentru că le place bârfa.”, spunea înălțător Călin Georgescu.