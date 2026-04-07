B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Călin Georgescu pleacă din țară. Patriotismul s-a terminat odată cu controlul judiciar (VIDEO)

Călin Georgescu pleacă din țară. Patriotismul s-a terminat odată cu controlul judiciar (VIDEO)

Adrian A
07 apr. 2026, 14:56
Sursa foto: Facebook / @Călin Georgescu
Cuprins
  1. Patriotismul lui Georgescu s-a terminat
  2. Și de unde încrederea în medici
  3. Șomer în România, tratament la privat în străinătate

Călin Georgescu a scăpat de control judiciar și, așa cum era de așteptat, va pleca din țară. La tratament, spun surse apropiate suveranistului. Și undeva, ceva nu se leagă. În primul rând, unde e patriotismul pe care îl clama în fața susținătorilor, și în al doilea rând, de când sunt buni medicii?

Patriotismul lui Georgescu s-a terminat

Călin Georgescu a scăpat de controlul judiciar și poate pleca din țară. Surse spun că Georgescu va pleca din țară la tratament medical într-o clinică din Austria sau Germania.

Nu ar fi o premieră ca „naționalistul” Georgescu să aleagă să se trateze într-o clinică din Occidentul pe care scuipă de câte ori are ocazia și pe care îl consideră „mort”.

Călin Georgescu s-a operat la genunchi în Germania în februarie 2025. Ipocritul domn Georgescu a refuzat să fie tratat în spitalele din România, deși se pretinde un patriot, naționalist.

Și de unde încrederea în medici

Tot în contradicție cu discursurile sale, Călin Georgescu pare să aibă încredere și în medicină. Pe care până acum o blama.

„Frica că nu facem ce ne spune doctorul ce e bine..Gândiți-vă simplu… Cum poate să știe un doctor, om fiind…eu mă duc în fața lui și îi spun că sufăr de ceva..”mă doare asta”.

Cum poate să știe omul ăla mai bine decât mine?! N-are cum! Medicina a fost inventată special pentru frică!„, spunea ipocrit Călin Georgescu, aduce aminte Newsweek.ro.

Șomer în România, tratament la privat în străinătate

Surse apropiate de fostul candidat spun că Georgescu se va trata „la privat”, deoarece nu are asigurare medicală. El nu declară de aproape 2 ani niciun venit, nici în România, nici în vreo altă țară din Europa.

Georgescu nu poate spune cu ce va plăti tratamentul pe care îl va face la o clinică din străinătate, pentru că el este șomer de o perioadă lungă de timp.

În urmă cu puțin timp, Georgescu a spus că își duce viața din mila Domnului.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a da un răspuns, ci pentru că le place bârfa.”, spunea înălțător Călin Georgescu.

Tags:
Ultima oră
17:44 - CNA retrage și licența Gold FM. Cozmin Gușă a uitat și el să plătească amenzile. Gușă se plânge că nu a fost anunțat
17:35 - BNR avertizează: Inflația va crește peste estimări până în vară. Explicațiile Băncii
17:17 - Manipulare grosolană la Realitatea Plus după ce televiziunea a rămas fără licență. Nu era mai simplu să își plătească amenzile?
17:08 - Gabi Tamaș, acuzat că face circ beat la Survivor și se bucură de tratament preferențial: „Ce s-a întâmplat nu mai poate fi ambalat în tăceri convenabile”
16:55 - Cătălin Rizea a trecut prin momente de panică după ce a fost mușcat de o căpușă. Ce i-au arătat analizele
16:45 - Noul ajutor pentru fermieri, blocat în Guvern. Florin Barbu: Riscăm să ducem în faliment industria agroalimentară
16:35 - Controale extinse pe piața alimentară înainte de Paște. Ce nereguli au descoperit autoritățile în depozite și magazine
16:24 - Schi gratuit pentru turiștii care merg la munte de Paște. Despre ce stațiune este vorba
16:18 - Viorica și Ioniță de la Clejani, prima reacție după ce fiul lor a ajuns la Psihiatrie. Fulgy a amenințat că aruncă un bloc în aer
16:00 - Donald Trump, amenințare fără precedent: „O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață”