Președintele României, Nicușor Dan, a oferit marți explicații despre rolul pe care îl va avea țara noastră în contextul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, în care șeful statului a fost întrebat despre contribuția României la eforturile internaționale de stabilizare a zonei.

Potrivit acestuia, România face parte dintr-o coaliție internațională creată pentru a gestiona situația din regiune, iar discuțiile sunt deja în desfășurare la nivel instituțional.

Ce presupune coaliția internațională din care face parte România

Președintele a explicat că au avut loc consultări atât la nivelul , cât și al Ministerului Afacerilor Externe, iar în prezent se lucrează pe scenarii tehnice privind implicarea fiecărei țări participante.

“Pentru moment, s-a constituit o coaliție, care este dedicată acestei probleme.

România, în mod firesc, este parte din această coaliție. Pentru moment, a fost o discuție la nivelul miniștrilor Apărării, o discuție la nivelul miniștrilor de . Continuă discuțiile tehnice.

Ce e important este că acțiunile pe care această coaliție le va face, nu le va face decât în situația unei încetări provizorii sau definitive a focului. Deci nu e vorba de a ne angrena în conflictul existent.

Deci suntem în etapa în care se fac diferite scenarii tehnice în care fiecare dintre țări își asumă participarea cu diferite tipuri de echipamente sau de militari, dar nu este vorba, subliniez, de o intrare în conflict, ci doar de chestiuni tehnice.”, a explicat președintele.

TensiuniLE din Strâmtoarea Ormuz: Va trimite România echipamente sau militari în zonă?

Întrebat despre tipul de resurse pe care România le-ar putea pune la dispoziție, șeful statului a precizat că discuțiile sunt încă în curs, însă există deja anumite direcții posibile.

“Este o discuție în curs. Noi avem o experiență, pentru că suntem în proximitatea războiului din Ucraina, care, parțial, s-a desfășurat și pe mare, avem o experiență de deminare.

Știți că avem un program comun cu Bulgaria și cu Turcia de deminare și asta poate să fie interesant.”, a răspuns șeful statului.

Astfel, România ar putea contribui, în special, cu expertiză în operațiuni de deminare, domeniu în care are deja colaborări regionale.

În ce condiții ar interveni coaliția

Un aspect esențial subliniat de președinte este faptul că orice intervenție a coaliției va avea loc doar în condiții de armistițiu, fie temporar, fie definitiv. Autoritățile de la București insistă că nu se pune problema implicării directe într-un conflict militar.

Participarea României ar urma să fie limitată la operațiuni tehnice și de sprijin, în funcție de scenariile stabilite la nivel internațional.