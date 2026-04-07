Nicușor Dan a explicat de ce a amânat numirile la conducerea și ce se întâmplă cu consultarea, pe care a anunțat-o, cu magistrații în vederea reformei sistemului judiciar. De asemenea, a făcut comentarii și cu privire la propunerile pentru șefia marilor parchete.

Nicușor Dan explică întârzierile

Președintele a fost chestionat, de jurnaliști, la conferința de presă pe care a susținut-o la Timișoara, cu privire la întârzierea inițiativelor pe care le-a anunțat în primele zile de mandat. Este vorba despre schimbările la conducerea marilor parchete, numirea șefilor de servicii secrete și consultarea magistraților în vederea inițierii unei reforme a sistemului. Nicușor Dan a respins ideea unor întârzieri generalizate, precizând că termenul nu se aplică tuturor situațiilor.

„Cuvântul «întârziere» nu se potrivește la două dintre ele. […] Pe cea de-a treia, într-adevăr, sunt întârzieri generate de contextul intern”, a declarat președintele.

Șeful statului a explicat situația spunând că, în unele cazuri precum numirea noilor procurori șefi trebuie să aștepte finalizarea procedurilor. El a precizat că va analiza propunerile făcute de Ministerul Justiției și va da un răspuns imediat ce va primi documentele la .

„Pentru procurori aştept să primesc de la ministrul Justiţiei. Nu am primit în momentul, în secunda asta, oficial, propunerile pentru niciuna din cele opt funcţii care au fost scoase la concurs. În momentul în care o voi primi, voi analiza”, a spus șeful statului.

Când vor fi consultați magistrații

Totodată, președintele Nicușor Dan a explicat de ce nu a reușit să inițieze pentru consultarea magistraților, pe justiție. El a precizat că organizarea consultării depinde de finalizarea unui sistem informatic. Aceasta a fost soluția agreată din discuțiile cu magistrații, la întâlnirile pe care le-a organizat la Cotroceni. Astfel, referendumul va fi inițiat imediat ce platforma informatică va deveni operațională.

„După ce ne-am consultat cu magistraţii, am spus că trebuie să facem un sistem informatic. El este în curs de a fi făcut”, a spus acesta.

În ceea ce privește numirea șefilor serviciilor de informații, Nicușor Dan nu a oferit un calendar clar. El s-a limita să dea vina pe conjunctura internă și să spună că va face aceste numiri la momentul potrivit.

„Pe cea de-a treia, într-adevăr, sunt întârzieri date de contextul intern”, a precizat președintele.