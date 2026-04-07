Nicușor Dan cere transparență totală în dosarul Pfizer și recomandă ca toate documentele, de la momentul semnării contractului și până în prezent, să fie date publicității.

Nicușor Dan cere transparență în dosarul Pfizer

a declarat că trebuie să facă publice toate informaţiile legate de achiziţia împotriva . Nicușor Dan a subliniat că transparenţa este esenţială pentru a combate dezinformarea şi pentru a clarifica responsabilităţile politice în acest caz. El a făcut aceste declarații în timpul vizitei la Centrul de mari arşi al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” din Timişoara.

Alături de șeful statului se afla și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Rămâne să vedem, în următoarele zile, dacă acesta a înțeles mesajul prezidențial și dacă se va conforma. Lipsa de transparență și dezinformarea cetățenilor sunt caracteristice miniștrilor din guvernul României.

„Trebuie să facem public tot legat de Pfizer de acum patru ani, cinci ani, când s-a semnat contractul. Am vorbit mai devreme de război informaţional. E foarte important, pentru că ce vedem în spaţiul media? Vedem nişte trusturi media care aruncă responsabilitatea pe un politician, vedem alte trusturi media care aruncă responsabilitatea pe alt politician şi nu vedem, din păcate, o împărţire între ce e realitatea obiectivă – şirul de elemente obiective, contracte, cine a semnat, la ce s-a angajat”, a explicat preşedintele.

Șeful statului, apel la responsabilitatea jurnaliștilor

Nicușor Dan a făcut apel și la responsabilitatea jurnaliștilor recomandându-le să prezinte informațiile în mod obiectiv. Potrivit spuselor sale, mass-media este responsabilă pentru felul în care ajung informațiile în spațiul public. Din acest motiv este obligatoriu ca faptele să fie decantate și separate de opinii.

„Din păcate, ăsta este un mod de lucru al media. Dacă perpetuăm acest mod de lucru, dacă un român obişnuit se uită şi zice, uite, ăia zic aşa, ăia zic aşa, tot timpul, tot timpul, tot timpul fără să există o referinţă, atunci de ce românul ăsta obişnuit n-ar crede că eu mi-am cumpărat teza de doctorat, că am semnat un ordin să trimitem 300.000 de români în Ucraina?

Deci există o responsabilitate pe care dumneavoastră o aveţi în a decanta ce e obiectiv în realitatea noastră socială şi ce e opinia, care evident că e permisă. Dar să decantăm şi ce este obiectiv”, a detaliat şeful statului.

Cum vede Nicușor Dan situația juridică

Preşedintele a comentat şi situaţia juridică privind achiziţiile de vaccinuri, după ce instanţa a decis că România trebuie să returneze 600 de milioane de euro în dosarul Pfizer. Nicușor Dan a declarat că se poartă negocieri pentru ca această datorie să fie transformată în produse utile sistemului medical.

„Este o negociere astfel încât suma aceasta pe care România o are de plătit să fie transformată în alte produse care să fie utile sistemului nostru medical. Dar despre asta o să vă comunice domnii miniştri”, a spus preşedintele.

Un tribunal din Bruxelles a condamnat în primă instanţă Polonia şi România să plătească un sold restant pentru vaccinurile anti-COVID comandate de la grupul farmaceutic Pfizer/BioNTech. Țara noastră are de achitat suma de 600 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al instanţei, transmite AFP.