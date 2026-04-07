România, în pericol de raționalizare a carburanților?

Nicușor Dan a transmis marți că, în acest moment, nu există riscul ca România să ajungă la raționalizarea carburanților, în ciuda tensiunilor din piața energetică. Șeful statului a explicat că situația aprovizionării și cea a prețurilor trebuie analizate separat, iar în prezent țara noastră nu se află într-o situație critică din punct de vedere al stocurilor.

Întrebat de jurnaliști dacă s-ar putea ajunge la raționalizarea carburanților și în România, președintele a spus:

„În primul rând, că sunt două chestiuni cumva distincte. Una este aprovizionarea, cealaltă este prețul. În discuția de ieri de la Cotroceni am discutat de procurare, de posibilitatea ca la un moment dat să existe o lipsă de combustibili pe piață. Nu suntem acolo. România e intr-o poziție ceva mai bună decât alte țări europene, pentru că are o parte din producție internă, pentru că are o parte din rafinare pe teritoriul ei, deci lanțurile sunt mai scurte. Ce s-a discutat ieri la Cotroceni a fost, așa cum s-a relatat în presă, că în momentul acesta nu este o urgență pentru România”, a declarat Nicușor Dan.

Se pregătește, totuși, un scenariu de criză pentru carburanți?

Chiar dacă situația este sub control în prezent, autoritățile iau în calcul posibile evoluții nefavorabile și pregătesc măsuri preventive.

a anunțat că se lucrează deja la un plan de intervenție pentru cazul în care ar apărea probleme în aprovizionarea cu produse petroliere.

„Așa cum există niște scenarii de criză pentru gaz, cum există niște scenarii de criză pentru energie electrică, începe să se lucreze la un scenariu de criză pentru eventualitatea în care va exista o criză de aprovizionare pe produse din petrol”.

Ce se va întâmpla cu prețurile carburanților

În ceea ce privește evoluția prețurilor, președintele atrage atenția că acestea depind în mare măsură de factori externi, greu de controlat la nivel național.

Situația din rămâne un element-cheie, în contextul reluării parțiale a tranzitului petrolier.

„Pe partea de prețuri, aici sunt mulți factori pe care noi nu îi putem controla în momentul de față. De exemplu, a început o oarecare tranzitare a Strâmtorii Ormuz. O să vedem în zilele următoare cât la sută din necesar, din lipsa acestui necesar, va fi suplinită de această traversare parțială.

În ipoteza în care lucrurile continuă în direcția asta o să avem o presiune mare pe preț, de două luni, trei luni de acum și o să vedem în ce măsură bugetul poate să compenseze, așa cum a făcut-o zilele trecute. Dar așa cum am spus, sunt mulți factori și o să vedem, văzând și făcând”, a mai declarat șeful statului.