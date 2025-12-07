Anamaria Gavrilă a gafat din nou. Se pare că șefa POT e în urmă cu trei luni. Într-un live transmis pe , Gavrilă a afirmat că „Astăzi este 7 septembrie”, îndemnând bucureștenii să meargă la vot.

Ce a spus exact Anamaria Gavrilă în live-ul său

În cadrul transmisiunii, Gavrilă a spus:

„Bună dimineața! Astăzi este 7 septembrie. Ieri am sărbătorit un an de la anulare alegerilor. Astăzi avem oportunitatea să dăm un mesaj puternic celor care au anulat alegerile anul trecut.”, a precizat șefa POT.

Ea a continuat prin a încuraja prezența la vot și a explicat:

„Ideea este în felul următor. Doar votul masiv l-a făcut pe Călin Georgescu câștigător în turul 1, în 24 noiembrie 2024. Așa că mergeți la vot!

Boicotul nu este o soluție, pentru că sistemul oricum va merge la vot și vor fi validate. Așadar, este o oportunitate a noastră să transmitem un mesaj puternic. Votul nostru este vocea noastră. Iar faptul că mergem la vot, că avem o alegere, înseamnă că trimitem un mesaj puternic.”, a mai adăugat Gavrilă.

Ce mesaj a transmis șefa POT despre importanța votului

Alături de ea se afla și George Burcea, candidatul POT la alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Suntem aici cu George. Noi nu avem buletin de București, însă, am venit să îl însoțim pe George.

Ce simbolic, George, că în curtea școlii, unde trebuie să votezi tu este o bisericuță. Vreau să menționez asta, ce drăguț. Noi ne-am făcut partea, asta este important. Cred că am avut cel mai mare sentiment de mulțumire, că am dat 100%.”, a mai precizat șefa POT.

De ce este important să mergem la vot

Anamaria Gavrilă a concluzionat cu un apel clar către cetățeni:

“Haideți să ne exprimăm votul, pentru că este vocea noastră. Cu votul nostru noi putem da un mesaj puternic. Nu stați acasă, pentru că în 24 noiembrie 2024 nu ar fi câștigat Călin Georgescu dacă am fi stat acasă. Mergeți la vot. Cei care sunteți în țară, sunați-vă toți prietenii din București să meargă la vot. Este oportunitatea noastră. Primarul general este al doilea cel mai votat om dintr-o țară. Este important să mergem la vot și votul să fie reprezentativ. Ne vedem după vot”, a mai spus Gavrilă.