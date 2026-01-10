După ce România s-a poziționat pro acordului dintre UE și statele Mercosur, la nivel național s-a creat un val de isterie. Agricultorii susțin că acest parteneriat favorizează segmentul industrial, în timp ce ei vor fi puternic dezavantajați. Ca răspuns la aceste speculații din spațiul public, Radu Miruță, fost și actual ministru al Apărării, a explicat poziția României și de ce acordul UE-Mercosur este benefic țara noastră.

Este sau nu agricultura din România în pericol din cauza acordului UE-Mercosur

Radu Miruță a făcut o postare pe Facebook, menită să clarifice motivul pentru care România a susținut acordul UE-Mercosur. Ministrul a oferit date care demonstrează că impactul acestui parteneriat asupra agriculturii este nesemnificativ, deși da, segmentul industrial din România are de câștigat.

„Industria (auto, echipamente industriale, siderurgie) este clar avantajată. Agricultura a susținut că este dezavantajată. Ambele sunt importante pentru România, deci balanța trebuie analizată corect.

Cifrele sunt reci și fără culoare politică si de aici pleaca decizia.

În 2023, România a exportat către țările MERCOSUR produse industriale în valoare de 176,5 milioane de euro, pentru care s-au plătit 47,4 milioane de euro taxe vamale. După semnarea acordului, aceste taxe devin aproape zero – un câștig direct și substanțial pentru economia românească.

Să vedem care ar putea fi pierderea din agricultură. Conform datelor ARICE (Secretariatul General al Guvernului), importurile de carne de vită din țările MERCOSUR în 2023 au fost de 46 de tone, adică 0,05% din contingent, o valoare de 2.000 de ori mai mică decât pragul de la care s-ar schimba ceva față de acum la nivel european.

La carnea de pui, importurile au fost de 1.000 de tone, în timp ce limita stabilită prin acord până la care nu se schimbă nimic este de 180.000 de tone. Impactul este, așadar, nesemnificativ”, a scris Radu Miruță.

Radu Miruță: Acordul UE-Mercosur este un câștig clar pentru România

În continuarea postării de pe Facebook, Radu Miruță a concluzionat pe baza datelor exprimate anterior: Europa și România au de câștigat de pe seama acordului cu statele Mercosur. În ceea ce privește strict țara noastră, acest parteneriat va duce la mai multă marfă exportată și la facilitarea accesului la materii prime mai ieftine.

Iar dacă agricultura din România nu va avea, neapărat, beneficii de pe urma acestui acord, Radu Miruță a susținut că au fost luate măsuri pentru ca fermierii români nici să nu aibă de suferit.

„Datele transmise de Ministerul Economiei și Ministerul Agriculturii, analizate împreună, arată clar că beneficiile pentru industria românească sunt net superioare dezavantajelor pentru agricultură, care spune, dar nu a adus date. […]

Concluzia este simplă și bazată pe fapte: decizia României de a susține acordul UE–MERCOSUR este net avantajoasă pentru România. România nu este doar industrie autor, dar nu este nici doar agricultură. […]

Între timp, garanțiile cerute de România au fost negociate tehnic, iar România a obținut ceea ce a solicitat.

Europa are nevoie de noi piețe de export. Europa trebuie să rămână un jucător comercial global. Acest acord este important pentru Uniunea Europeană și este un câștig clar pentru România: vom exporta mai mult, vom avea acces la materii prime mai ieftine și vom sprijini competitivitatea industriei românești.