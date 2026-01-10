B1 Inregistrari!
FACIAS amenință că va da în judecată Ministerul Educației. Zeci de miliarde de lei dedicați cercetării sunt blocate

FACIAS amenință că va da în judecată Ministerul Educației. Zeci de miliarde de lei dedicați cercetării sunt blocate

10 ian. 2026, 08:32
FACIAS amenință că va da în judecată Ministerul Educației. Zeci de miliarde de lei dedicați cercetării sunt blocate
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Câți bani au fost alocați de Guvern pentru 10 programe de cercetare
  2. Cum se apără Ministerul Educației, după acuzațiile FACIAS
  3. Cât la sută din PIB-ului României se duce pentru proiecte de cercetare

România are bani pentru cercetare, dar îi ține blocați. Tocmai din acest motiv, fundaţia FACIAS avertizează că va da în judecată Ministerul Educației. Ca să scape de acționarea în instanță, structura statului ar trebui să emită documentele necesare pentru punerea în aplicare a 10 programe de cercetare, pentru care Guvernul a alocat o sumă semnificativă de bani. 

Câți bani au fost alocați de Guvern pentru 10 programe de cercetare

Statul a alocat nu mai puțin de 60 de miliarde de lei pentru 10 programe de cercetare, dezvoltare şi inovare, menite să contribuie la modernizarea României. Banii au revenit Ministerului Educației încă din 2022, atunci când a fost adoptat al patrulea Plan Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare. În anii care au trecut de atunci, au fost cheltuite doar 4 miliarde de lei, echivalentul a 6% din suma totală, iar statul mai are la dispoziție doar 4 ani pentru a-i cheltui și pe restul. Însă, Ministerul Educației a fost acuzat că ține banii blocați, motiv pentru care Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) acuză să dea structura guvernamentală în judecată.

Ministerul Educaţiei are timp până pe 17 ianuarie să emită normele metodologice și procedurile de punere în aplicare a celor 10 programe de cercetare, în caz contrar, va fi acționat în instanță.

Cum se apără Ministerul Educației, după acuzațiile FACIAS

Drept răspuns la acuzațiile care au fost lansate în spațiul public, Autoritatea Națională pentru Cercetare susține că planul este deja operațional, încă de acum 3 ani, de când a fost adoptat.

„Normele metodologice incidente sunt cele adoptate încă din anul 2004, prin Hotararea de Guvern 1265. Chiar recent am aprobat, la sfârşitul lui decembrie, lista proiectelor finanţabile pentru cele mai importante proiecte de cercetare. E vorba de centrele de excelenţă, un buget de 1,5 miliarde de lei. În ultimii 3 ani, s-au executat în jur de 4,5 miliarde lei”, a declarat Andrei Alexandru, preşedinte Autoritatea Naţională pentru Cercetare, potrivit Antena 3.

Dacă pragul de 60 de miliarde de lei va fi sau nu atins, nu se poate spune deocamdată. Alexandru Andrei spune că totul depinde de sumele care vor fi alocate Autorității Naționale pentru Cercetare.

„Pragul de 60 de miliarde lei nu poate fi depăşit, însa el va fi atins doar dacă bugetul alocat Autoritatii Nationale pentru Cercetare va permite acest lucru”, a mai spus Andrei Alexandru, preşedinte Autoritatea Naţională pentru Cercetare.

Cât la sută din PIB-ului României se duce pentru proiecte de cercetare

România alocă doar 0,46% din PIB pentru cercetare şi dezvoltare, cu mult sub media de la nivelul Uniunii Europene, de 2,24% din PIB. Astfel. țara noastră nu face decât să își diminuează capacitatea de a atrage și valorifica eficient fondurile, de a dezvolta ecosisteme locale de inovare și de a transforma rezultatele cercetării în soluții competitive pentru economie și societate.

