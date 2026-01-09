Președintele Nicușor Dan a intervenit în scandalul momentului, explicând motivele pentru care reprezentanții României au votat acordul comercial Mercosur. Intervenția vine după ce a acuzat că prin votul dat, „au fost trădate” interesele .

Președintele Nicușor Dan vine cu explicații

România a votat în favoarea Acordului comercial dintre UE şi statele Mercosur după ce a negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni. Președintele Nicușor Dan a dat asigurări că acordul comercial va duce la crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume.

Producătorii agricoli din România vor putea profita de acest acord pentru a-și exporta produsele în statele membre, fără . Potrivit șefului statului, în urma solicitărilor României, Comisia Europeană va devansa pentru Politica Agricolă Comună o sumă adiţională de până la 45 de miliarde euro din marja de flexibilitate. Banii sunt destinați protejării fermierilor români.

„România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, după ce am negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni, cu precădere în sectorul agricol. Prin acest Acord, care va duce la crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, ţările europene îşi cresc prezenţa într-o regiune comercială importantă, iar România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent”, a transmis Nicușor Dan pe platforma X.

Șeful statului își asumă responsabilitatea pentru negocieri

Președintele Nicușor Dan a arătat, în mesajul postat, că a fost implicat activ în negocieri, alături de ceilalți lideri europeni. El a precizat că România și UE vor avea beneficii comerciale în sectoare economice importante, în urma acestui acord. Totodată, a precizat, fermierii români vor fi susținuți în comerțul cu produse agro-alimentare.

„Pentru sectoarele agricole sensibile, am obţinut, în urma discuţiilor succesive cu omologii europeni, o serie de concesii importante faţă de forma iniţială a Acordului. Acordul cu Mercosur prevede eliminarea taxelor vamale pentru 91% din toate produsele importate din UE, iar România va putea exporta avantajos produse din sectoare importante precum echipamente de transport, în special componente auto, aparate şi dispozitive mecanice şi electrice, produse metalice, materiale textile”, spune preşedintele.

Nicușor Dan a mai arătat că noul acord va genera creşterea exporturilor de servicii din România către Mercosur şi va spori accesul ţării noastre la materii prime critice. Acesta este un aspect esențial de care trebuie ținut cont, din perspectivă strategică, pentru că se reduce dependenţa de alte resurse care ar putea fi utilizate ca instrument de presiune politică.

„Diminuarea considerabilă a taxelor vamale la importuri oferă oportunităţi şi sectorului agro-alimentar românesc. Dintre indicaţiile geografice europene care vor fi protejate pe pieţele Mercosur, 15 sunt produse agricole româneşti. Sunt prevăzute limitări ale liberalizării, prin limitarea cantităţilor care pot fi importate la tarife vamale reduse – la carne de vită maximum 1.5% din producţia anuală a UE, la carne de pasăre 1.3%, iar tot ce depăşeşte aceste cantităţi va fi importat cu tarifele vamale în vigoare astăzi”, a subliniat Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan explică mecanismene acordului

Președintele a precizat, în postarea de pe X, că prin introducerea clauzei bilaterale de salvgardare, acordul prevede o protecție suplimentară ce poate fi activată oricând atunci când cresc importurile unui produs, punând în pericol producătorii autohtoni. Cu alte cuvinte, pe lângă avantajele liberului schimb, acordul va prevedea reglementări privind calitatea produselor, dar și măsuri de protecție pentru fermierii autohtoni.

„Totodată, a fost inclusă o măsură suplimentară de protecţie prin introducerea clauzei bilaterale de salvgardare, care funcţionează de fapt ca o frână de mână ce poate fi activată oricând importurile unui produs cresc brusc şi pun în pericol producătorii autohtoni. Adică, facem comerţ, dar ne şi protejăm când e cazul, inclusiv prin impunerea respectării standardelor UE de producţie pentru produsele agroalimentare importate. În privinţa pesticidelor sau a altor substanţe, totul trebuie produs la standardele înalte ale UE pentru a putea fi importat aici”, explică preşedintele Nicușor Dan.

Potrivit lui Nicuşor Dan, în plus faţă de conţinutul Acordului, inclusiv ca urmare a solicitărilor României de adoptare de măsuri la nivelul UE pentru susţinerea propriilor fermieri, Comisia Europeană va devansa pentru Politica Agricolă Comună o sumă adiţională de până la 45 de miliarde euro din marja de flexibilitate.

„În concluzie, prin scăderea taxelor vamale, România va câştiga noi pieţe pentru exporturi, iar agricultura noastră este protejată. Acest Acord negociat de UE este o oportunitate pentru România”, mai spune şeful statului.

PSD denunță acordul Mercosur

Președintele Nicușor Dan a venit cu explicații pentru români în contextul acuzațiilor formulate de PSD. Social-democrații au condamnat decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur. Aceștia au acuzat lipsa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.

În acest context, într-un comunicat de presă, PSD a solicitat să precizeze dacă a avut cunoştinţă şi dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER. Totodată, social-democrații au anunțat că vor folosi toate pârghiile şi toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea acordului, în sensul protejării intereselor fermierilor români şi europeni.