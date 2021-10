AUR cere construirea de 47 de spitale în România: „Vlad Voiculescu nu ne-a auzit”

Partidul AUR susține că în România trebuie construite de la zero, cât mai rapid, 47 de spitale. George Simion a pus propunerea pe masă, dar ministrul Vlad Voiculescu nu a luat-o în seamă, susține copreședintele AUR.

„Noi ne-am dus în cabinetul lui Vlad Voiculescu, i-am spus viziunea noastră, că nu rezistă spitalele și că trebuie construite 47 de spitale anul acesta. Există 10 miliarde de euro, bani pe care-i dăm noi, la CNSAS. Din acești bani se puteau construi 47 de spitale în acest an. Dar Guvernul are alte interese, vaccinarea obligatorie, în loc să se ocupe de infrastructura spitalicească”, a declarat George Simion pentru B1 TV, în emisiunea „Breaking News”, moderată de către Nadia Ciurlin.

George Simion crede că spitale se pot construi atât din contribuțiile la sănătate ale Românilor, dar și din banii pe care partidele îi primesc de la statul român.

„Vrem renunțarea finanțării partidelor politice. Măcar în acest an se putea renunța și se puteau construi spitale. Noi am propus să dăm 3 milioane de euro pentru construirea de noi spitale. Nu ne-au auzit Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. O să mai moară oameni în spitalele din țară”, a mai precizat Simion.

Raed Arafat, pus la zid de AUR

Liderul AUR crede că după tragedia de la Spitalul din Constanța, Raed Arafat ar trebui să răspundă în fața legii.

„Domnul Arafat rezistă la orice regim. A fost și în perioada lui Băsescu, și a lui Ponta, e și în timpul lui Iohannis. A luat pe persoană fizică domeniul ambulanțelor.

Dacă poporul român crede într-o mare măsură că trebuie să rămână, suntem de acord. Dar oamenii din stradă ne spun altceva.

Am fost, am vorbit cu oamenii (n.r. – de la Constanța), am vorbit cu rude ale celor vindecați. Se vindecaseră de COVID, dar în spital au dobândit alte bacterii și tocmai de asta au murit arși de vii, s-au îmbolnăvit în spital”, a transmis George Simion.