Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, a anunțat că parlamentarii partidului au întocmit o listă cu 10 proiecte pe care le consideră prioritare, între ele fiind un parlament bicameral cu 300 de aleși, desfiinţarea Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) şi a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Peiu (AUR): Am întocmit o listă de 10 proiecte prioritare

„Am întocmit o listă de 10 proiecte prioritare pe care le propunem pentru vindecarea României sau ieşirea din situaţia actuală, proiecte pe care noi le-am transformat în proiecte de lege, dar pe care promitem să le votăm, indiferent ce alt partid le va iniţia sub o formă sau alta”, a declarat Petrișor Peiu, într-o conferinţă.

Printre obiectivele partidului, a explicat acesta, se numără „o altă arhitectură instituţională prin reducerea, comasarea sau chiar dispariţia unor instituţii ale administraţiei centrale şi prin eficientizarea administraţiei locale”.

Referindu-se la propunerea de desființare a CNA și CNCD, Petrișor Peiu a spus că AUR vrea „renunţarea la orice formă de cenzură”. Peiu a punctat apoi că responsabilitățile acestor instituții ar trebui preluate de instanțele de judecată.

Care sunt cele 10 propuneri ale AUR

Într-un , AUR susține că aceste propuneri „vizează reformarea statului și redresarea economică, în contextul și al deciziilor haotice ale Guvernului PSD-PNL-USR-UDMR, care continuă să pună presiune pe români și pe mediul economic”.

Cele 10 „proiecte majore” propuse de AUR:

1. Parlament bicameral cu 300 de parlamentari;

2. Alegeri locale în două tururi de scrutin pentru primari;

3. Scutirea de impozit pe proprietate pentru locuința de domiciliu, în limita a 150 de metri pătrați;

4. Reforma administrativă. Propunem o nouă arhitectură instituțională. Reducem, comasăm sau desființăm instituții ale administrației centrale. Eficientizăm administrația locală.

5. Revenirea cotelor TVA la 19%, cota standard, și 9%, cota redusă;

6. Eliminarea limitării plăților în numerar. Nu vrem să existe limite pentru plățile în numerar;

7. Renunțarea la îngrădirea drepturilor de proprietate privind sumele din pensiile administrate privat;

8. Interzicerea deductibilității fiscale pentru operațiunile asimilate optimizărilor fiscale. Ne referim la contracte de consultanță, management și transfer de proprietate intelectuală pentru companii multinaționale sau entități afiliate. Introducem și plafonarea cheltuielilor deductibile cu dobânzile la credite intragrup;

9. Oprirea procesului de decarbonizare până la atingerea suficienței energetice;

10. Renunțarea la orice formă de cenzură. Desființăm Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și transferăm atribuțiile către instanțele de judecată