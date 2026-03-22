B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Petrișor Peiu (AUR): România tocmai a intrat într-o criză majoră, iar Guvernul Bolojan nu are nicio strategie

Petrișor Peiu (AUR): România tocmai a intrat într-o criză majoră, iar Guvernul Bolojan nu are nicio strategie

Traian Avarvarei
22 mart. 2026, 19:37
Petrișor Peiu (AUR): România tocmai a intrat într-o criză majoră, iar Guvernul Bolojan nu are nicio strategie
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Sursa foto: partidulaur.ro
Cuprins
  1. Peiu (AUR), reproșuri pentru Guvernul Bolojan
  2. Bolojan spune că „refuză să vândă soluții populiste”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat că România a intrat într-o criză energetică și economică majoră, iar Guvernul nu reacționează în niciun fel, lăsându-i pe români să suporte integral costurile.

Peiu (AUR), reproșuri pentru Guvernul Bolojan

Petrișor Peiu spune că „prețurile țițeiului nu vor mai reveni prea curând la nivelurile de sub 70 de dolari/baril”, în parte deoarece „facilitățile logistice lovite acum nu se vor reconstrui decât în 3-5 ani după terminarea războiului”, deci creșterile de prețuri la energie nu sunt un fenomen temporar, ci începutul unei crize profunde.

În opinia sa, Europa va fi dur lovită de această criză, iar România e direct expusă și nepregătită.

„Fără o schimbare radicală a politicii la Bruxelles, Europa este condamnată. Iar România tocmai a intrat într-o criză majoră. Un guvern care nu pricepe unde ne aflăm și că trebuie luate măsuri radicale va duce țara într-o fundătură”, a mai spus Petrișor Peiu, potrivit unui comunicat al AUR.

Bolojan spune că „refuză să vândă soluții populiste”

Vineri, premierul Ilie Bolojan (PNL) a discutat cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), pe tema creșterii prețurilor la carburanți. Săptămâna viitoare va avea loc o nouă discuție cu responsabilii în domeniu pentru găsirea unor soluții.

„Nu sunt decizii ușor de luat, pentru că pericolele între care trebuie să acționăm sunt multiple, în condițiile în care nu putem controla prețul la care țițeiul intră pe piață, iar lanțurile de aprovizionare sunt perturbate. O încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor, poate conduce la penurie. Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de prețuri și să fie suportabilă de bugetul votat pentru 2026, în condițiile reducerii deficitului”, a explicat premierul.

Bolojan a ținut apoi să precizeze că „refuză să vândă soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri”.

Tags:
