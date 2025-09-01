AUR și POT vor comisie parlamentară de anchetă, după anularea alegerilor parlamentare din 2024. Ce au transmis reprezentanții AUR

Reprezentanții AUR și POT cer comisie parlamentară, în ceea ce privește anularea alegerilor parlamentare din 2024. Cele nu au acceptat ce s-a întâmplat cu fostul candidat a prezidențiale, Călin Georgescu, și au luat atitudine.

din cele două formațiuni politice au declarat că vor lua măsurile care se impun pentru a fi demarată o comisie parlamentară de anchetă.

Ce au transmis parlamentarii AUR

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) au numit cele întâmplate ca fiind un „abuz care afectează democrația”. Reprezentanții AUR consideră că fostul candidat Călin Georgescu merita să fie președintele României, deoarece a fost lider în primul tur al alegerilor prezidențiale.

„În urma turului I al alegerilor prezidențiale din 2024 a existat un câștigător clar: domnul Călin Georgescu, susținut de o largă majoritate a electoratului. Toate datele, inclusiv sondajele independente și dinamica din jurul campaniei, indicau faptul că acesta urma să câștige și turul II. Au trecut luni întregi de la momentul în care votul românilor a fost anulat de către cei nouă judecători ai Curții Constituționale, fără ca până astăzi să existe o explicație clară. Partidele sistemului și Nicușor Dan au promis că vor lămuri acest abuz, că vor desecretiza documentele care au stat la baza acestei decizii, însă niciun demers nu a fost făcut”, a transmis partidul condus de George Simion, conform

Cum va acționa comisia parlamentară de anchetă

„Parlamentul României are obligația democratică de a clarifica circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale din 2024. Comisia parlamentară va avea misiunea de a investiga obiectiv și complet circumstanțele care au dus la anularea alegerilor și de a stabili responsabilități politice și instituționale.”

În plus, comisia va audia reprezentanți ai instituțiilor cu rol în organizarea scrutinului: SRI, SIE, AEP, BEC, MAE, MAI și alte structuri cu atribuții directe, astfel încât românii să aibă răspunsurile pe care le așteaptă.

La finalul activității, comisia va întocmi un raport în care va evalua efectele anulării asupra dreptului constituțional al cetățenilor de a alege și de a fi aleși. Raportul va include propuneri de măsuri legislative, administrative sau disciplinare, dar și sesizări către instituțiile abilitate, acolo unde este cazul.

AUR va folosi toate pârghiile parlamentare pentru a aduce adevărul la lumină și pentru a apăra dreptul fundamental al românilor de a decide prin vot”, a transmis organizația politică în comunicatul de presă consultat de sursa menționată mai sus.