B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » AUR și POT vor comisie parlamentară de anchetă, după anularea alegerilor parlamentare din 2024. Ce au transmis reprezentanții AUR

AUR și POT vor comisie parlamentară de anchetă, după anularea alegerilor parlamentare din 2024. Ce au transmis reprezentanții AUR

Elena Boruz
01 sept. 2025, 20:36
AUR și POT vor comisie parlamentară de anchetă, după anularea alegerilor parlamentare din 2024. Ce au transmis reprezentanții AUR
Sursa foto: Captură video - George Simion / Facebook

Reprezentanții AUR și POT cer comisie parlamentară, în ceea ce privește anularea alegerilor parlamentare din 2024. Cele două partide nu au acceptat ce s-a întâmplat cu fostul candidat a prezidențiale, Călin Georgescu, și au luat atitudine.

Parlamentarii din cele două formațiuni politice au declarat că vor lua măsurile care se impun pentru a fi demarată o comisie parlamentară de anchetă.

Cuprins:

  • Ce au transmis parlamentarii AUR
  • Cum va acționa comisia parlamentară de anchetă

Ce au transmis parlamentarii AUR

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) au numit cele întâmplate ca fiind un „abuz care afectează democrația”. Reprezentanții AUR consideră că fostul candidat Călin Georgescu merita să fie președintele României, deoarece a fost lider în primul tur al alegerilor prezidențiale.

„În urma turului I al alegerilor prezidențiale din 2024 a existat un câștigător clar: domnul Călin Georgescu, susținut de o largă majoritate a electoratului. Toate datele, inclusiv sondajele independente și dinamica din jurul campaniei, indicau faptul că acesta urma să câștige și turul II. Au trecut luni întregi de la momentul în care votul românilor a fost anulat de către cei nouă judecători ai Curții Constituționale, fără ca până astăzi să existe o explicație clară. Partidele sistemului și Nicușor Dan au promis că vor lămuri acest abuz, că vor desecretiza documentele care au stat la baza acestei decizii, însă niciun demers nu a fost făcut”, a transmis partidul condus de George Simion, conform adevărul. 

Cum va acționa comisia parlamentară de anchetă

„Parlamentul României are obligația democratică de a clarifica circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale din 2024. Comisia parlamentară va avea misiunea de a investiga obiectiv și complet circumstanțele care au dus la anularea alegerilor și de a stabili responsabilități politice și instituționale.”

În plus, comisia va audia reprezentanți ai instituțiilor cu rol în organizarea scrutinului: SRI, SIE, AEP, BEC, MAE, MAI și alte structuri cu atribuții directe, astfel încât românii să aibă răspunsurile pe care le așteaptă.

La finalul activității, comisia va întocmi un raport în care va evalua efectele anulării asupra dreptului constituțional al cetățenilor de a alege și de a fi aleși. Raportul va include propuneri de măsuri legislative, administrative sau disciplinare, dar și sesizări către instituțiile abilitate, acolo unde este cazul.

AUR va folosi toate pârghiile parlamentare pentru a aduce adevărul la lumină și pentru a apăra dreptul fundamental al românilor de a decide prin vot”, a transmis organizația politică în comunicatul de presă consultat de sursa menționată mai sus.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
România lipsește din noile numiri europene. Victor Ponta critică lipsa unei politici externe detaliate
Politică
România lipsește din noile numiri europene. Victor Ponta critică lipsa unei politici externe detaliate
Profesorii nu vor fi la catedră în data de 8 septembrie. Ce le-au transmis aceștia părinților, dar și ce reacție a avut ministrul Educației
Politică
Profesorii nu vor fi la catedră în data de 8 septembrie. Ce le-au transmis aceștia părinților, dar și ce reacție a avut ministrul Educației
Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Bolojan: „Plătim prețul multor ani în care noi, clasa politică, am cheltuit prea mult”. Schimbări majore în Sănătate, instituții, companii de stat și pensionarea magistraților (VIDEO)
Politică
Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Bolojan: „Plătim prețul multor ani în care noi, clasa politică, am cheltuit prea mult”. Schimbări majore în Sănătate, instituții, companii de stat și pensionarea magistraților (VIDEO)
Anamaria Gavrilă (POT): „Bineînțeles că vom fi de acord cu reforma pensiilor speciale”/„Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România”
Politică
Anamaria Gavrilă (POT): „Bineînțeles că vom fi de acord cu reforma pensiilor speciale”/„Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România”
Sorin Grindeanu respinge zvonurile despre o nouă creștere a TVA: „Nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliţie”
Politică
Sorin Grindeanu respinge zvonurile despre o nouă creștere a TVA: „Nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliţie”
Președintele Nicușor Dan, după vizita Ursulei von der Leyen în România: „Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică”
Politică
Președintele Nicușor Dan, după vizita Ursulei von der Leyen în România: „Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică”
Nicușor Dan, conferință cu Ursula von der Leyen: „Am discutat despre capacitatea Europei de a se apăra de amenințarea Rusiei. Ne bucurăm că UE a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră”. Ce a declarat șefa C.E (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, conferință cu Ursula von der Leyen: „Am discutat despre capacitatea Europei de a se apăra de amenințarea Rusiei. Ne bucurăm că UE a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră”. Ce a declarat șefa C.E (VIDEO)
Lia Olguța Vasilescu, atac la adresa premierului Ilie Bolojan: „Nu poți să ameninți că îți iei jucăriile și pleci dacă nu se face DOAR CUM VREI TU”/„PSD nu e contra reformei”
Politică
Lia Olguța Vasilescu, atac la adresa premierului Ilie Bolojan: „Nu poți să ameninți că îți iei jucăriile și pleci dacă nu se face DOAR CUM VREI TU”/„PSD nu e contra reformei”
Surse: Nicușor Dan, discuții marți cu liderii coaliției, după ce Bolojan a amenințat cu demisia
Politică
Surse: Nicușor Dan, discuții marți cu liderii coaliției, după ce Bolojan a amenințat cu demisia
Mai mulți primari PSD ar vrea ieșirea de la guvernare. Care e motivul și ce spune Grindeanu (VIDEO)
Politică
Mai mulți primari PSD ar vrea ieșirea de la guvernare. Care e motivul și ce spune Grindeanu (VIDEO)
Ultima oră
21:12 - Șoferii, revoltați din cauza scumpirii rovinietei și a taxelor de drum: „Mi se pare ireal”. Cât trebuie să plătească șoferii pentru achitarea rovinietei pe un an
21:09 - Protestul anti-imigranți din București a fost anulat. Ce au transmis Stelian Bujduveanu și Sorin Grindeanu
21:04 - Daraban (CCIR): Avem nevoie de investiții în producția de bunuri de larg consum. Pentru aceasta, e necesară o fiscalitate redusă / Noi nu avem multinaționale în România / Nu rentează să faci profit la noi în țară (VIDEO)
20:44 - Dwayne Johnson, apariție surprinzătoare la Festivalul de la Veneția. Actorul își schimbă imaginea în drama „The Smashing Machine”
20:17 - Scene revoltătoare la US Open: Un afacerist i-a smuls unui copil șapca dăruită de un jucător. Cum s-a scuzat apoi (VIDEO)
20:13 - România lipsește din noile numiri europene. Victor Ponta critică lipsa unei politici externe detaliate
20:05 - Oana Monea, ispita supremă de la „Insula Iubirii”, rupe tăcerea, după afirmațiile făcute de o fostă concurentă! Ce i-a transmis blondina
19:39 - Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
19:31 - Profesorii nu vor fi la catedră în data de 8 septembrie. Ce le-au transmis aceștia părinților, dar și ce reacție a avut ministrul Educației
19:29 - Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Bolojan: „Plătim prețul multor ani în care noi, clasa politică, am cheltuit prea mult”. Schimbări majore în Sănătate, instituții, companii de stat și pensionarea magistraților (VIDEO)