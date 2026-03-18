PSD București susține că PNL, USR și AUR au respins ajutoarele pentru copiii cu dizabilități și 2,8 milioane de pensionari, în timpul dezbaterilor pe buget.

Un nou conflict politic a izbucnit în Parlament, după ce reprezentanții PSD acuză că mai multe măsuri de sprijin social ar fi fost respinse în cadrul dezbaterilor pe buget. Potrivit unei postări publicate de PSD București, amendamentele care vizau ajutoare financiare pentru copiii cu dizabilități și pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari nu au trecut de votul din comisiile de specialitate.

Declarațiile vin în contextul în care bugetul de stat este în plin proces de analiză și aprobare, etapă esențială pentru stabilirea politicilor sociale și economice din acest an.

Ce s-a întâmplat în Comisia de buget-finanțe

Reprezentanții PSD susțin că, în cadrul Comisiei de buget-finanțe reunite, s-a format o majoritate care ar fi respins amendamentele propuse de social-democrați.

Daniel Băluță, președintele , afirmă că decizia ar fi fost luată de parlamentari ai PNL, USR și AUR, în cadrul ședinței din 18 martie.

Potrivit acestuia, măsurile respinse vizau completarea bugetului de stat cu fonduri destinate unor categorii vulnerabile.

Cum explică PSD decizia și ce acuzații aduce

În mesajul public, Daniel Băluță critică dur votul din comisie și acuză cele trei partide că ar fi ignorat nevoile celor mai vulnerabili români. Acesta consideră că respingerea amendamentelor reflectă o lipsă de solidaritate și responsabilitate politică, în condițiile în care, susține el, tot mai mulți români se confruntă cu dificultăți financiare. De asemenea, liderul PSD București afirmă că măsurile propuse nu vizau privilegii, ci sprijin minim pentru persoane aflate în situații dificile.

„​PSD București condamnă cu fermitate atitudinea vădit nedreaptă și lipsită de umanitate a coaliției politice formate ad-hoc astăzi, 18 martie a.c., în cadrul Comisiei de buget-finanțe a camerelor reunite ale Parlamentului României, unde au fost dezbătute amendamentele depuse de PSD pentru completarea și aducerea bugetului de stat într-o formă corectă și pe deplin fezabilă în actualele condiții socio-economice.„, se arată în mesajul publicat pe .

