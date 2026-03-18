Daniel Băluță acuză PNL, USR și AUR că au blocat ajutoarele pentru copiii cu dizabilități și pentru pensionari: „Și-au dat mâna pentru sărăcirea continuă și pentru umilirea românilor”

Ana Maria
18 mart. 2026, 14:56
Sursa foto: PSD Bucuresti
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în Comisia de buget-finanțe
  2. Cum explică PSD decizia și ce acuzații aduce
  3. Ce acuzații a lansat Daniel Băluță la adresa PNL, USR și AUR
  4. Ce a mai precizat Daniel Băluță despre PNL, USR și AUR

PSD București susține că PNL, USR și AUR au respins ajutoarele pentru copiii cu dizabilități și 2,8 milioane de pensionari, în timpul dezbaterilor pe buget.

Un nou conflict politic a izbucnit în Parlament, după ce reprezentanții PSD acuză că mai multe măsuri de sprijin social ar fi fost respinse în cadrul dezbaterilor pe buget. Potrivit unei postări publicate de PSD București, amendamentele care vizau ajutoare financiare pentru copiii cu dizabilități și pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari nu au trecut de votul din comisiile de specialitate.

Declarațiile vin în contextul în care bugetul de stat este în plin proces de analiză și aprobare, etapă esențială pentru stabilirea politicilor sociale și economice din acest an.

Ce s-a întâmplat în Comisia de buget-finanțe

Reprezentanții PSD susțin că, în cadrul Comisiei de buget-finanțe reunite, s-a format o majoritate care ar fi respins amendamentele propuse de social-democrați.

Daniel Băluță, președintele PSD București, afirmă că decizia ar fi fost luată de parlamentari ai PNL, USR și AUR, în cadrul ședinței din 18 martie.

Potrivit acestuia, măsurile respinse vizau completarea bugetului de stat cu fonduri destinate unor categorii vulnerabile.

Cum explică PSD decizia și ce acuzații aduce

În mesajul public, Daniel Băluță critică dur votul din comisie și acuză cele trei partide că ar fi ignorat nevoile celor mai vulnerabili români. Acesta consideră că respingerea amendamentelor reflectă o lipsă de solidaritate și responsabilitate politică, în condițiile în care, susține el, tot mai mulți români se confruntă cu dificultăți financiare. De asemenea, liderul PSD București afirmă că măsurile propuse nu vizau privilegii, ci sprijin minim pentru persoane aflate în situații dificile.

„​PSD București condamnă cu fermitate atitudinea vădit nedreaptă și lipsită de umanitate a coaliției politice formate ad-hoc astăzi, 18 martie a.c., în cadrul Comisiei de buget-finanțe a camerelor reunite ale Parlamentului României, unde au fost dezbătute amendamentele depuse de PSD pentru completarea și aducerea bugetului de stat într-o formă corectă și pe deplin fezabilă în actualele condiții socio-economice.„, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

Ce acuzații a lansat Daniel Băluță la adresa PNL, USR și AUR

„​’Ceea ce s-a întâmplat astăzi, când PNL, USR și AUR și-au dat mâna pentru sărăcirea continuă și pentru umilirea românilor, este nu doar revoltător, ci și în totală contradicție cu grija pe care trebuie să o avem pentru oamenii care au cea mai mare nevoie de ajutor, mai ales în vremurile pe care le trăim. A bloca ajutoarele pentru copiii cu dizabilități și sprijinul pentru aproape 3 milioane de pensionari înseamnă ipocrizie și dispreț la adresa oamenilor. Fără niciun argument legal, PNL, USR și AUR au aruncat la gunoi orice urmă de solidaritate și empatie, dovedind că, în fapt, sunt interesați doar de beneficiile personale, nu de asigurarea unui trai decent pentru cei vulnerabili.
​Partidul Social Democrat a propus, prin aceste amendamente, măsuri de bun-simț pentru cei care au nevoie de ajutor, nicidecum privilegii: sprijin pentru copiii cu dizabilități, care duc zi de zi o luptă pe care mulți dintre noi nici nu ne-o putem imagina, precum și ajutor pentru bunicii noștri, care își drămuiesc cu greu fiecare leu pentru medicamente și alimentele necesare traiului de zi cu zi’.”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

Ce a mai precizat Daniel Băluță despre PNL, USR și AUR

Îmi este greu să înțeleg cum cele trei partide, trimise de români în Parlament, au putut spune «NU» unor asemenea măsuri de protecție socială absolut necesare. Fac, pe această cale, un apel la responsabilitate și la depășirea deciziilor politice de moment, pentru că oamenii trebuie respectați, nu ignorați.

​Partidul Social Democrat va continua să lupte pentru cei care au cea mai mare nevoie de ajutor, mai ales acum, când viața este tot mai grea, ca urmare a creșterilor de taxe impuse de actualul guvern”, a mai adăugat Daniel Băluță, președintele PSD București.
