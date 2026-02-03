B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Nu mă victimizez, analizele confirmă. E un semnal de alarmă și pentru alți oameni

Traian Avarvarei
03 feb. 2026, 10:02
Cuprins
  1. Băluță exclude ca făptașul să fie din lumea politică
  2. Băluță: Analizele medicale confirmă

Daniel Băluță (PSD), primarul Sectorului 4, a vorbit despre intoxicația cu arsenic și mercur, susținând că se va adresa poliției când va avea mai multe informații. Acesta a insistat că „nu e vorba de o presupusă intoxicație; analizele medicale nu fac altceva decât să confirme o realitate”.

Primarul Sectorului 4 a exclus posibilitatea ca făptașul să fie din lumea politică: „Nu, nu, nu și am și spus lucrul acesta. În niciun caz nu trăim într-un astfel de stat. De aceea nici nu am vorbit în timpul campaniei electorale despre așa ceva, pentru că nu mi-am dorit niciodată în viața aceasta ca oamenii să mă perceapă ca un individ care dorește să se victimizeze. Am fost un luptător, sunt un luptător și voi fi un luptător. Dar este un semnal de alarmă și un semnal de atenție și pentru alți oameni, în ideea de a fi atenți cu lucrurile care se întâmplă în jurul lor, pentru că pot apărea probleme de acolo de unde nu te aștepți”.

„Nu e vorba de o presupusă intoxicație. Analizele medicale nu fac altceva decât să confirme o realitate. Este o realitate, nu e o presupunere, este o certitudine. Cineva mi-a făcut rău, chiar mi-a făcut rău”, a mai declarat primarul, la Digi24.

Daniel Băluță a spus și când va sesiza poliția: „Mi se pare firesc să ofer mai multe informații și când am mai multe informații să fiu capabil să le ofer poliției. Până atunci sunt doar simple prezumții și nu este normal să acuzăm pe cineva fără probe”.

