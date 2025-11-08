Aflat în studio la Prima TV, în cadrul emisiunii „Insider politic” moderată de Sebastian Zachmann, Daniel Băluță s-a declarat, fără nicio ezitare, singurul candidat antisistem la alegerile pentru Primăria Capitalei. Declarația a venit pe fondul unei discuții în care actualul primar al Sectorului 4 a punctat faptul ca nu-si dorește nici sa ajungă Președinte al României, nici să fie șef al PSD-ului.

„Vă spun ceva foarte important despre mine. Dintre toți candidații, eu sunt singurul candidat antisistem. Sunt singurul care am reușit să depășesc barierele, care am reușit să fac metrou, spitale, stație de . Asta înseamnă ca am găsit energia, tenacitate, diplomația, spiritul de cooperare și de colaborare pentru a depăși toate obstacolele. Știți doar, în trecut m-am prezentat ca fiind cel mai de dreapta primar de stânga. Acum, când verbal, mulți dintre candidați se declară antisistem, adevărul este ca de fapt, singurul candidat care a dovedit că este antisistem sunt eu!”, a declarat Daniel Băluță.

Daniel Băluță cere candidaților pentru Primăria Capitalei să fie „fair-play”

În urmă cu câteva zile, Daniel Băluță făcea o postare pe rețelele de socializare prin care își ruga contracandidații din cursa pentru Primăria Capitalei să manifeste respect și bun-simț pe perioada campaniei.

„Fac un apel către toți candidații. Vă rog din tot sufletul ca această campanie să fie însoțită de fair-play, de bun-simț, de respect. Toate certurile inutile, toate discuțiile sterile, toate polemicile fără niciun sens nu duc absolut nicăieri”, a declarat Daniel Băluță, pe .

Social-democratul a subliniat că adevărata competiție electorală ar trebui să se concentreze pe proiecte concrete și pe rezultatele obținute în sprijinul comunităților locale.

„Această competiție este despre proiecte, despre realizările pe care fiecare dintre noi le-am făcut pentru comunități, despre ceea ce facem în acest moment și despre ceea ce avem de gând să facem pentru bucureșteni. Cred că este cazul să avem în această competiție mult mai mult respect”, a mai precizat primarul Sectorului 4 al Capitalei.