Bani în plus pentru pensionari! Vești importante pentru seniorii cu pensii mici. În Coaliția de guvernare s-a ajuns la o înțelegere privind acordarea unui ajutor one-off pentru pensionari, destinat celor care au pensii mai mici de 3.000 de lei.

Anunțul a fost făcut la Parlament de către , Kelemen Hunor. El a declarat că toți liderii coaliției, inclusiv premierul Ilie Bolojan, sunt de acord cu această inițiativă. Hunor a subliniat că nu mai există discuții pe tema necesității acestui ajutor, ci doar asupra frecvenței acordării sale, o singură dată sau de două ori pe parcursul anului.

Bani în plus pentru pensionari! Este și Ilie Bolojan de acord cu sprijinul pentru seniori?

Întrebat explicit dacă și premierul Ilie Bolojan susține măsura, Kelemen Hunor a confirmat fără echivoc: „Dacă zic toată lumea, eu în această sintagmă „toată lumea” îi includ și pe domnul Bolojan, și pe domnul Nazare, și pe domnul Grindeanu, și pe mine însumi.”

„Dumneavoastră, mâine, în Coaliție, vă veți susține poziția față de acordarea ajutorului one-off pentru pensionari?”, a fost întrebat liderul UDMR.

„Aia e rezolvată. Acolo nu trebuie susținut, aia era discutată de foarte multă vreme. Singura întrebare e dacă se plătește de două ori sau o singură dată, dacă se plătește și în prima jumătate a anului, și în a doua jumătate, sau o singură dată. Toată lumea e de acord că trebuie plătit one-off pentru pensionarii cu pensiile mici. Aici nu mai avem discuții.”, a mai spus Kelemen Hunor.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor despre măsurile de protecție socială pentru românii cu venituri reduse, într-un an cu presiuni bugetare semnificative.

Câți bani ar urma să primească pensionarii

Varianta analizată în Coaliție, propusă de PSD, prevede acordarea ajutorului în două tranșe, în aprilie și în decembrie.

Concret, sprijinul financiar ar urma să fie diferențiat astfel:

1.000 de lei pentru pensionarii cu pensii de până la 1.500 de lei

800 de lei pentru cei care au pensii între 1.501 și 2.000 de lei

600 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei

Rămâne de stabilit dacă ajutorul va fi plătit o singură dată sau în două etape.