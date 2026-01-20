Bani în plus pentru pensionari. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că pregătește două variante de sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici, în contextul în care creșterea pensiilor a fost înghețată prin primul pachet de măsuri adoptat de Guvernul Bolojan.

Manole susține că, deși majorările au fost amânate, statul trebuie să găsească soluții pentru a-i sprijini pe cei mai vulnerabili dintre pensionari, iar ajutorul pentru pensionari cu venituri mici ar putea fi inclus în schița bugetului pe 2026.

Va exista un ajutor financiar similar cu cel din 2025? Ce spune Florin Manole

Florin Manole a explicat că una dintre variantele analizate este similară cu mecanismul aplicat anul trecut, când pensionarii cu venituri sub un anumit prag au primit un sprijin financiar one-off.

„Acum două zile am spus că, prin pachetul 1, a îngheţat creşterea pensiilor, dar cred că în 2026 ar trebui să existe un sprijin pentru cei mai vulnerabili. Asta am spus. Un sprijin de tipul celui acordat în 2025, care a costat aproximativ 2 miliarde de lei. O soluţie similară ar putea fi aplicată şi în 2026. În 2025, ajutorul one-off a fost acordat pensionarilor cu venituri sub pragul de 2.574 de lei.

Am spus acum două zile că voi propune un mecanism similar. Nu am vorbit despre cifre, praguri de acces sau cuantumuri, pentru că am considerat corect să avem mai întâi o discuţie colegială”, a spus Florin Manole la .

Bani în plus pentru pensionari. În câte tranșe ar putea fi acordat sprijinul pentru pensionari

Ministrul Muncii a precizat că sprijinul financiar ar putea fi acordat fie într-o singură tranșă, fie în două, în funcție de posibilitățile bugetare.

„Anul acesta, sprijinul ar putea fi acordat într-o tranşă sau în două, cu un singur prag de venit sau cu două. Soluţii tehnice există, dar trebuie să ţinem cont şi de capacitatea bugetului. La Palatul Victoria a existat o discuţie despre execuţia bugetară din 2025, în vederea pregătirii bugetului pe 2026. Nu a existat o discuţie pe bugetul din 2026 pe niciun capitol.

Termenul până la care trebuiau trimise propunerile este mâine, la ora 13. Înainte de mâine, în schiţa de buget pentru 2026 se va regăsi şi o variantă de sprijin pentru pensionari”, a adăugat Manole.

Bani în plus pentru pensionari. Care sunt cele două variante concrete aflate pe masa Guvernului

Florin Manole a subliniat că va merge la discuțiile guvernamentale cu două propuneri clare, una inspirată din modelul de anul trecut și una bazată pe experiența din 2023.

„Voi propune două variante. Prima este una similară cu cea de anul trecut: două tranşe de câte 400 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.547 de lei. Este normal să plecăm, anul acesta, de la ceea ce a existat anul trecut.

A doua variantă este similară cu cea din 2023, când au existat trei praguri de venit şi trei cuantumuri diferite, astfel încât cei cu venituri mai mici să beneficieze de un sprijin mai mare. Îmi pot imagina frustrarea legitimă a unui pensionar care se află cu 50 de lei peste prag şi, din acest motiv, pierde 800 de lei. De aceea cred că trebuie să existe mai multe praguri, nu unul singur”, a mai precizat Manole.

Există riscul ca premierul să respingă propunerile? Ce spune Florin Manole

Ministrul Muncii a declarat că nu pornește de la ideea unui refuz și că există argumente economice pentru acordarea acestui sprijin.

„Trebuie să existe un sprijin. Venim cu două soluţii, tocmai pentru a găsi un consens, pentru că este normal să sprijinim aceşti oameni. Varianta a doua nu este încă finalizată, dar cea care va conta va fi cea finală. Orice altă variantă ar putea trezi aşteptări deşarte. Cert este că PSD va propune soluţii pentru creşterea veniturilor pensionarilor cu cele mai mici pensii.

Nu aş vrea să plec de la premisa că răspunsul va fi „nu”. Dacă am fi plecat de la această premisă şi în cazul creşterii salariului minim, am fi ajuns în conflict. Nu vreau să pornesc de la ideea că cineva se opune unui mecanism de atenuare a dificultăţilor celor vulnerabili. Avem argumente. Dacă anul trecut am avut o ţintă de deficit mai greu de atins, anul acesta ţinta este puţin mai jos. Cred că ne putem permite un astfel de efort”, a concluzionat Florin Manole.