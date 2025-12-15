Pensionarii români cu venituri mici vor primi, în luna decembrie, un supliment financiar de 400 de lei, acordat odată cu pensia. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole, care a precizat că măsura se adresează celor cu pensii mici și face parte dintr-un pachet de sprijin social aprobat de Guvern pentru anul 2025.

De acest ajutor vor beneficia aproximativ 2,75 milioane de pensionari, ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu pragul de 2.574 de lei, stabilit prin lege.

Cum a fost explicată măsura de către ministrul Muncii

Ministrul Florin Manole a confirmat că suplimentul va fi acordat automat, fără cereri suplimentare, și va ajunge la pensionari prin aceleași canale prin care este plătită pensia.

„Da, e vorba de un supliment important, care vine împreună cu . Este vorba de cei 400 de lei din luna decembrie, care decurg din legea prin care cei cu pensii sub 2.574 de lei primesc acest sprijin”, a declarat ministrul Florin Manole, într-o intervenție la România TV.

Este vorba despre o majorare a pensiilor?

Oficialul a subliniat că acest sprijin nu reprezintă o creștere permanentă a pensiilor și nu trebuie confundat cu o indexare anuală. Este, spune ministrul, o soluție punctuală, menită să atenueze presiunea economică din lunile de iarnă.

„Avem o inflație deja mare și anul viitor vom avea inflație semnificativă. Trebuie să oferim măcar această soluție punctuală. Nu e la fel ca indexarea, dar e un mod să trecem peste o perioadă dificilă bugetar”, a explicat Florin Manole, potrivit .

De ce se acordă banii pentru pensionarii români înainte de sărbători

Suma de 400 de lei reprezintă a doua tranșă a unui ajutor total de 800 de lei, aprobat de Guvern pentru anul 2025. Prima tranșă a fost acordată în luna aprilie, iar cea de-a doua va fi plătită în decembrie, înainte de sărbătorile de iarnă, o perioadă în care cheltuielile gospodăriilor cresc semnificativ.

Plata se va face automat, prin Casa Națională de Pensii Publice, fie pe card, fie prin mandat poștal, în funcție de modalitatea obișnuită de încasare a pensiei.

Ce alte forme de sprijin primesc pensionarii români vulnerabili

Ministrul Muncii a precizat că ajutorul de 400 de lei trebuie privit în contextul mai larg al măsurilor sociale aflate deja în derulare, în special pentru persoanele vulnerabile din mediul rural.

„E important să vedem acest sprijin modest la pachet cu sprijinul pentru energie – 50 de lei până în martie, când facturile trebuie să își mai domolească din dimensiuni, plus ajutorul pentru lemne. Sunt români defavorizați, în special cei din mediul rural. E important, și în acest an acești bani vor ajunge”, a declarat Florin Manole.

Ajutorul pentru energie, în valoare de 50 de lei lunar până în martie 2026, face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri menite să reducă impactul inflației și al creșterii prețurilor la utilități.