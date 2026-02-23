Banii din PNRR nu sunt pierduți! Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a vorbit în emisiunea Talk B1, moderată de Irina Petraru, despre efectele deciziei Curții Constituționale privind pensiile speciale asupra fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Oficialul european consideră că recuperarea banilor din rămâne posibilă, chiar dacă unul dintre jaloanele asumate de România a fost îndeplinit cu întârziere.

Mai poate România recupera banii din PNRR după depășirea termenului?

Victor Negrescu susține că mecanismul european permite ajustări și corecturi chiar și după depășirea unor termene inițiale, deoarece programul de redresare se finalizează abia în august 2026.

“Eu cred că acești bani vor fi salvați pentru că mecanismul de redresare și reziliență trebuie finalizat până la finalul lunii august 2026.

Și, într-adevăr, e bine să respecți termenul dat, dar poți oricând reveni asupra unei reforme.

De altfel, în regulamentul european lucrurile sunt clare. Am auzit, de asemenea, pe cei responsabili că, inițial, au spus că nu pot fi recuperați banii și, ulterior, și-au cerut scuze, că au greșit și au comunicat greșit.”, a precizat Negrescu.

Banii din PNRR nu sunt pierduți! De ce este importantă promulgarea legii pensiilor speciale

Negrescu a explicat că promulgarea actului normativ ar permite reluarea dialogului tehnic cu instituțiile europene și evaluarea reformei de către Bruxelles. Vicepreședintele Parlamentului European a amintit că România a reușit anterior să renegocieze mai multe elemente din planul de redresare, deși inițial acestea păreau imposibil de modificat.

“Da, promulgarea legii ar permite să intrăm în acest dialog cu Comisia Europeană. Eu, împreună cu colegii mei din fostul guvern condus de Marcel Ciolacu, am negociat cu Bruxelles în repetate rânduri.

De exemplu, creșterea pensiilor. Ni s-a spus că nu se poate și am putut să creștem pensiile. Ni s-a spus că nu putem modifica Planul De Redresare și Reziliență, am fost primii care au modificat Planul de Redresare și Reziliență și de atunci până astăzi au fost multiple modificări ale Planului de Redresare și Reziliență. Deci este evident că se poate.

Avem un partener în Comisia Europeană. Vor să vadă că legea este implementată, că este viabilă. S-a luat această decizie. Hai să recuperăm banii în sensul acesta. Negocierile de la Bruxelles sunt esențiale, dar eu cred că este pur și simplu o decizie tehnică, care cred că este deja oarecum luată.

Se așteaptă această promulgare, urmează să ajungă și premierul la Bruxelles pentru a bifa, pentru că, de altfel, regulamentul european, v-am spus, este foarte clar, putem să recuperăm acești bani, trebuie doar să prezentăm informațiile corespunzătoare și să existe o evaluare a Comisiei, să vadă dacă ce au trecut în Planul de Redresare și Reziliență corespunde cu această reformă. Aici, singura sincopă. Se pare că acolo ar putea să existe niște mici inadvertențe, dar sunt convins că la nivel tehnic ele vor fi rezolvate pentru că Bruxelles își dorește ca România să atragă toți banii din mecanismul de redresare și reziliență.”, a mai adăugat el.

Ce se întâmplă dacă legea nu este promulgată

Întrebat despre scenariul în care președintele Nicușor Dan nu ar promulga legea, în contextul solicitărilor venite din partea curților de apel, Negrescu a evitat speculațiile. Acesta a recunoscut, însă, existența unor nemulțumiri în sistemul judiciar, subliniind că dezbaterea publică rămâne deschisă.

“Nu pot să îmi dau cu părerea despre o ipoteză. Președintele a spus că susține această reformă. De altfel, a transmis și un mesaj foarte clar după ce s-a întâlnit cu reprezentanții din coaliție, înainte să plece în Statele Unite, a spus că își dorește această reformă, își dorește ca să dea undă verde acestei propuneri, așa că nu cred că suntem în această situație..

Într-adevăr, dezbaterea continuă. Știm că sunt foarte mulți oameni din zona judiciară care sunt nemulțumiți de această măsură.

Este dreptul lor. E o dezbatere care continuă.

În același timp, la nivel tehnic, în relația cu Bruxelles, din nou vă spun, banii pot fi recuperați.”, a mai menționat Victor Negrescu.

De ce sunt fondurile europene esențiale pentru economia României

Oficialul european a atras atenția că adevărata problemă nu este doar jalonul legat de pensiile speciale, ci ritmul general de implementare a proiectelor finanțate din bani europeni. Negrescu a subliniat că România trebuie să accelereze absorbția fondurilor, deoarece acestea pot susține atât echilibrul bugetar, cât și măsurile sociale dedicate categoriilor vulnerabile.

“Sunt, de asemenea, însă, îngrijorat cu privire la implementarea altor proiecte cu bani europeni.

Se pare, din informațiile pe care le am, că în continuare sunt niște lucruri care trebuie să fie deblocate și corectate pe zona de fluxuri financiare, pe zona de monitorizare a proiectelor.

Avem niște proiecte foarte mari. Iată, Guvernul își propune să atragă 10 miliarde din bani europeni, deși și potențialul este mult mai mare.

Înseamnă că sunt oarecum niște sincope, trebuie să le deblocăm, pentru că banii europeni sunt de fapt soluția pentru a rezolva bugetul României, pentru a avea resurse la bugetul național pentru acele mecanisme de sprijin pentru grupurile vulnerabile. Așa că trebuie să ne axăm pe această chestiune și eu sper că se existe mai puțină intoxicare publică, mai puțină agitație în dezbaterea publică și să ne axăm pe această soluție realistă, atragerea banilor europeni.”, a mai declarat vicepreședintele Parlamentului European.

Banii din PNRR nu sunt pierduți! Până când mai poate România accesa fondurile din PNRR

Potrivit vicepreședintelui Parlamentului European, termenul-limită pentru utilizarea mecanismului de redresare și reziliență este finalul lunii august 2026, perioadă în care România poate accesa atât granturi, cât și împrumuturi europene.

“Banii sunt acolo. Până la finalul lunii august 2026 avem mecanisme de redresare și reziliență.

Avem și granturi, și împrumuturi, să nu uităm și de zona de împrumuturi.

Atragerea acestor bani va fi crucială pentru salvarea bugetului și pentru relansarea economică a României și automat, evident, nu vom mai avea aceste dezbateri care par să fie epuizante la nivel politic despre fonduri, dacă ne-am concentra pe această măsură și am gândi acest pachet integrat pe care l-am evocat și mai devreme, relansare și pachet social.”, a conchis Negrescu.