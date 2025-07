Barbu, despre investițiile în sistemul de irigații: Până în primăvara anului viitor, ajungem la 2,1 milioane de hectare reabilitate din 2,7 milioane / România deține locul 1 la exportul de grâu și porumb în UE (VIDEO)

Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii, a vorbit miercuri, pentru B1 TV, despre investițiile în sistemul de irigații, punctând că, până în primăvara anului viitorul cel târziu, România va avea 2,1 milioane de hectare reabilitate din 2,7 milioane. Ministrul a mai afirmat că, grație acestor investiții, suntem pe primul loc la exportul de grâu și porumb în UE.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Barbu, despre investițiile în irigații

„Noi am continuat reabilitarea sistemului de irigații încă din 2015, când am plecat cu acest program ambițios de reabilitare a celor 2,7 milioane de hectare în România. Eram președintele Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare. Anul acesta am pus la dispoziție peste 3700 km plini cu apă în România, în infrastructura de irigații. Avem reabilitate 1,6 milioane de hectare în sistemul de irigații, în infrastructura principală de irigații.

Complementar, am venit prin fonduri europene către organizațiile de udători și am dat fermierilor români, pentru a-și reabilita infrastructura secundară, pentru a-și achiziționa echipamentele de irigat, 1,5 milioane de euro, fără cofinanțare și TVA inclus și achitat prin fondurile de la UE.

Cu infrastructura și lucrările pe care le avem în construcție, în montaj, în teritoriu și cele 700 de milioane pe care le-am semnat cu fermierii români, până la finele anului și în primăvara anului 2026, România ajunge la 2,1 milioane de hectare reabilitate.

Ce însemană acest lucru? Vedem datele Eurostat, analiza Comisiei Europene: în ultimii doi ani, România deține locul 1 la exportul de grâu și porumb în UE”, a declarat ministrul Florin Barbu, pentru B1 TV.

