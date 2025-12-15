B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Băsescu acuză PSD că blochează reformele: Grindeanu e disperat să-și mențină funcția. Una spune în coaliție, alta în afara ei

Băsescu acuză PSD că blochează reformele: Grindeanu e disperat să-și mențină funcția. Una spune în coaliție, alta în afara ei

Traian Avarvarei
15 dec. 2025, 08:41
Băsescu acuză PSD că blochează reformele: Grindeanu e disperat să-și mențină funcția. Una spune în coaliție, alta în afara ei
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video - Digi24HD / YouTube
Cuprins
  1. Băsescu crede că Grindeanu e de vină pentru tensiunile din coaliție
  2. Băsescu acuză PSD că blochează reformele

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că problemele din coaliție pornesc mai ales de la faptul că Sorin Grindeanu, liderul PSD, „nici nu înțelege că țara este într-un moment de mare dificultate”, „e disperat să-și mențină funcția de președinte” de partid și „una spune în coaliție, alta în afara ei”. Băsescu a acuzat apoi PSD că blochează reformele.

Băsescu crede că Grindeanu e de vină pentru tensiunile din coaliție

Întrebat dacă Guvernul Bolojan va avea viață lungă, Băsescu a spus că „Guvernul are viață lungă, problema e ce face în viața asta lungă, pentru că variantă nu există decât această alianță, cu sau fără USR”.

„Variantă valabilă cu guvern minoritar nu poate funcționa. Marea problemă nu e atât Bolojan, cât e Grindeanu, care nici nu înțelege că țara este într-un moment de mare dificultate, dificultate care se vede dacă reușești să privești peste 2-3 ani din cauza nivelului extrem de ridicat al dobânzilor pe care le plătim. Deci nu atât a împrumuturilor, cât a dobânzilor la împrumuturi.

Grindeanu nu-i capabil să vadă și el e disperat să-și mențină funcția de președinte, care nu știu la ce-i folosește dacă nu poate servi și țara din funcția asta. El crede că obligația lui e să servească doar PSD-ul și clientela PSD. Are obligația să servească și țara. Asta nu înțelege. (…) Una spune înăuntru, după ce iese spune altfel”, a mai declarat Traian Băsescu, la Digi24.

Fostul președinte a mai afirmat că trebuie desființată coaliția deoarece această instituție – „coaliția” – nu există în Constituție, iar acum se substituie Guvernului, cel care trebuie să ia deciziile. „Nu se poate să substituie autoritatea Guvernului cu o structură care nu există”, a insistat el.

Băsescu acuză PSD că blochează reformele

Traian Băsescu a mai susținut că Grindeanu și PSD blochează reformele pe care trebuie să le facă Guvernul.

„Poporul trebuie să știe că dacă anul acesta nu se iau măsuri solide de reducere a cheltuielilor, peste 2-3 ani o să începem să vindem Porțile de Fier, Portul Constanța, Portul Media, Aeroportul Otopeni. (…)

N-o să le pese (nr. dacă PSD va prelua o țară falimentară peste doi ani). În 2027 încă nu se produce prăbușirea. Grindeanu va face ce știe el mai bine. Indiferent care e situația economică a țării, va face ce a făcut Ciolacu. O să arunce cu bani la populație. Numai că trebuie să țină minte ce au pățit în 2024. Cu toți banii cu care a dat Ciolacu la populație, până la urmă au scos cel mai prost rezultat din istoria lor – 22%. Nu mai vorbim că n-au reușit să-și califice candidat nici la prezidenție, în turul doi și nici în primii doi la Primăria Capitalei.

Deci, e un dezastru pentru toată demagogia lui Ciolacu. N-a făcut decât să îngroape PSD-ul”, a mai afirmat Traian Băsescu, pentru Digi24.

Tags:
Citește și...
Radu Miruţă: Ce face PSD acum e teatru. Nu se dărâmă lumea că iese PSD din Guvern
Politică
Radu Miruţă: Ce face PSD acum e teatru. Nu se dărâmă lumea că iese PSD din Guvern
Președintele Nicușor Dan condamnă atacul antisemit din Australia. Autoritățile au transmis un nou bilanț al morților
Politică
Președintele Nicușor Dan condamnă atacul antisemit din Australia. Autoritățile au transmis un nou bilanț al morților
Sindicatele cer majorarea salariului minim. Apel la Bolojan pentru reducerea risipei de bani publici cu achiziții de bunuri și servicii
Politică
Sindicatele cer majorarea salariului minim. Apel la Bolojan pentru reducerea risipei de bani publici cu achiziții de bunuri și servicii
Traian Băsescu sugerează demisia Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ. Fostul președinte, necruțător cu Cătălin Predoiu
Politică
Traian Băsescu sugerează demisia Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ. Fostul președinte, necruțător cu Cătălin Predoiu
Lia Savonea trebuie să părăsească sistemul de justiție. Magistratul Raluca Moroșanu, pentru Recorder: „Colegilor mei le este în continuare frică”
Politică
Lia Savonea trebuie să părăsească sistemul de justiție. Magistratul Raluca Moroșanu, pentru Recorder: „Colegilor mei le este în continuare frică”
Ciprian Ciucu încearcă să se apropie de USR. Cum vede scoaterea partidului condus de Dominic Fritz de la guvernare
Politică
Ciprian Ciucu încearcă să se apropie de USR. Cum vede scoaterea partidului condus de Dominic Fritz de la guvernare
Casă de marcat pe telefon. Ce prevede inițiativa legislativă depusă în Parlament
Politică
Casă de marcat pe telefon. Ce prevede inițiativa legislativă depusă în Parlament
Promisiune electorală și realitate guvernamentală. Cum justifică președintele majorarea TVA
Politică
Promisiune electorală și realitate guvernamentală. Cum justifică președintele majorarea TVA
Nicușor Dan explică despărțirea de Ludovic Orban. Ce a rupt colaborarea de la Cotroceni
Politică
Nicușor Dan explică despărțirea de Ludovic Orban. Ce a rupt colaborarea de la Cotroceni
Când va fi desecretizată ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidenţiale. Anunțul președintelui Nicușor Dan
Politică
Când va fi desecretizată ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidenţiale. Anunțul președintelui Nicușor Dan
Ultima oră
08:41 - Noaptea dintre ani, distracție pe bani grei. Cât plătesc românii pentru Revelion la restaurant și în cluburile de lux
08:32 - Noi detalii despre atacul terorist din Australia, comis în timpul celebrării Hanuka: Sunt cel puțin 17 morți și peste 40 de răniți. Cine sunt autorii atacului
08:16 - Radu Miruţă: Ce face PSD acum e teatru. Nu se dărâmă lumea că iese PSD din Guvern
08:13 - Regizorul Rob Reiner și soția sa au fost găsiți morți în casa din Los Angeles
07:26 - Vremea, 15 decembrie: temperaturi blânde și cer variabil în toate regiunile
00:04 - Amenzile pentru lipsa RCA la trotinetele electrice au intrat în vigoare. Ce sume riscă cei care încalcă legea
23:38 - Negocieri americano-ucrainene la Berlin. Omul lui Trump susține că s-au făcut progrese. Ucrainenii sunt rezervați
23:04 - Președintele Nicușor Dan condamnă atacul antisemit din Australia. Autoritățile au transmis un nou bilanț al morților
22:38 - Sindicatele cer majorarea salariului minim. Apel la Bolojan pentru reducerea risipei de bani publici cu achiziții de bunuri și servicii
21:42 - Traian Băsescu sugerează demisia Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ. Fostul președinte, necruțător cu Cătălin Predoiu