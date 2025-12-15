Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că problemele din coaliție pornesc mai ales de la faptul că Sorin Grindeanu, liderul PSD, „nici nu înțelege că țara este într-un moment de mare dificultate”, „e disperat să-și mențină funcția de președinte” de partid și „una spune în coaliție, alta în afara ei”. Băsescu a acuzat apoi PSD că .

Băsescu crede că Grindeanu e de vină pentru tensiunile din coaliție

Întrebat dacă Guvernul Bolojan va avea viață lungă, Băsescu a spus că „Guvernul are viață lungă, problema e ce face în viața asta lungă, pentru că variantă nu există decât această alianță, cu sau fără USR”.

„Variantă valabilă cu guvern minoritar nu poate funcționa. Marea problemă nu e atât Bolojan, cât e Grindeanu, care nici nu înțelege că țara este într-un moment de mare dificultate, dificultate care se vede dacă reușești să privești peste 2-3 ani din cauza nivelului extrem de ridicat al dobânzilor pe care le plătim. Deci nu atât a împrumuturilor, cât a dobânzilor la împrumuturi.

Grindeanu nu-i capabil să vadă și el e disperat să-și mențină funcția de președinte, care nu știu la ce-i folosește dacă nu poate servi și țara din funcția asta. El crede că obligația lui e să servească doar PSD-ul și clientela PSD. Are obligația să servească și țara. Asta nu înțelege. (…) Una spune înăuntru, după ce iese spune altfel”, a mai declarat Traian Băsescu, la .

Fostul președinte a mai afirmat că trebuie desființată coaliția deoarece această instituție – „coaliția” – nu există în Constituție, iar acum se substituie Guvernului, cel care trebuie să ia deciziile. „Nu se poate să substituie autoritatea Guvernului cu o structură care nu există”, a insistat el.

Băsescu acuză PSD că blochează reformele

Traian Băsescu a mai susținut că Grindeanu și PSD blochează reformele pe care trebuie să le facă Guvernul.

„Poporul trebuie să știe că dacă anul acesta nu se iau măsuri solide de reducere a cheltuielilor, peste 2-3 ani o să începem să vindem Porțile de Fier, Portul Constanța, Portul Media, Aeroportul Otopeni. (…)

N-o să le pese (nr. dacă PSD va prelua o țară falimentară peste doi ani). În 2027 încă nu se produce prăbușirea. Grindeanu va face ce știe el mai bine. Indiferent care e situația economică a țării, va face ce a făcut Ciolacu. O să arunce cu bani la populație. Numai că trebuie să țină minte ce au pățit în 2024. Cu toți banii cu care a dat Ciolacu la populație, până la urmă au scos cel mai prost rezultat din istoria lor – 22%. Nu mai vorbim că n-au reușit să-și califice candidat nici la prezidenție, în turul doi și nici în primii doi la Primăria Capitalei.

Deci, e un dezastru pentru toată demagogia lui Ciolacu. N-a făcut decât să îngroape PSD-ul”, a mai afirmat Traian Băsescu, pentru Digi24.