PSD apără privilegiile magistraților. Judecătorii CCR care au decis amânarea pe pensiile speciale sunt cei numiți de PSD

După cinci ore de dezbatere, judecătorii CCR au amânat iar decizia pe privilegiile magistraților. Iar propunerea de amânare a venit de la cei patru judecători numiți de PSD la Curtea Constituțională.

Judecătorii care au amânat decizia pe privilegiile magistraților

Potrivit mai multor surse, cei care au propus să ducă decizia pe privilegiile magistraților între Crăciun și Revelion sunt Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Mihai Busuioc și Bogdan Licu. Toți sunt numiți la CCR din partea PSD. Și toți au descoperit că au nevoie de mai multe informații pentru a lua o decizie.

Cu alte cuvinte, PSD apără privilegiile magistraților până în pânzele albe. Căci, ne aducem aminte și de zbaterile lui Sorin Grindeanu, care și-a făcut singur grup de lucru, a discutat singur cu reprezentanții magistraților și a tot încercat să îi forțeze mâna lui Ilie Bolojan să lase pensiile magistraților în pace.

Totul era ascuns sub graba îndeplinirii jalonului care, dacă nu era îndeplinit, ne aducea o pierdere de 231 de milioane de euro din PNRR. De fapt, se dovedește acum că Grindeanu e mână în mână cu magistrații pentru a le apăra acestora privilegiile.

Prima dată, tot ei au decis neconstituționalitatea legii pensiilor speciale

Mai mult, în octombrie, atunci când primul proiect al legii pe privilegiile magistraților a fost declarat neconstituțional, . Plus judecătoarea trimisă de Iohannis la CCR, Mihaela Ciochină. A fost 5 la 4 pentru respingerea legii pensiilor speciale, iar proiectul a ajuns din nou pe masa guvernului.

De această dată, se pare că Ciochină a trecut în cealaltă tabără și a stricat calculele de respingere a legii. Așa că cei patru judecători ai PSD-ului au cerut amânarea și au avut câștig de cauză. Judecătorii CCR vor lua o hotărâre pe 28 decembrie.