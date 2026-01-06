B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Calm temporar pe piața gazelor naturale din Europa. Ce factori globali stau în spatele ieftinirilor

Calm temporar pe piața gazelor naturale din Europa. Ce factori globali stau în spatele ieftinirilor

Iulia Petcu
06 ian. 2026, 11:32
Calm temporar pe piața gazelor naturale din Europa. Ce factori globali stau în spatele ieftinirilor
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce au scăzut prețurile gazelor naturale în Europa
  2. Cum se reflectă tendința la nivel global
  3. Ce rol joacă geopolitica în evoluția pieței energetice

Scăderea recentă a prețurilor gazelor naturale aduce un moment de respiro pe piețele energetice europene, într-un context dominat de ofertă abundentă și cerere temperată. Evoluțiile sunt urmărite atent de investitori, companii și guverne, având implicații economice și geopolitice relevante.

De ce au scăzut prețurile gazelor naturale în Europa

La începutul săptămânii, cotațiile gazelor naturale în Europa au coborât cu peste 5%, investitorii indicând o combinație între supraoferta globală și semnalele de slăbire a cererii. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, Europa a importat în 2025 un volum record de 142 de miliarde de metri cubi de gaz natural lichefiat.

Această cantitate reprezintă o creștere de 28% față de anul anterior și continuă să exercite presiune asupra prețurilor pe piețele regionale. Importurile ridicate au contribuit la umplerea depozitelor și la reducerea tensiunilor legate de securitatea aprovizionării, cel puțin pe termen scurt.

Cum se reflectă tendința la nivel global

Scăderile de preț nu sunt limitate la Europa, fenomenul fiind vizibil și pe piața din Statele Unite, unde gazele naturale s-au ieftinit cu peste 6%. Prețurile au ajuns la aproximativ 3,45 dolari per milion de unități termice britanice, pe fondul prognozelor meteo favorabile.

Temperaturile peste media sezonieră indică o nevoie mai redusă de încălzire, ceea ce diminuează cererea și accentuează presiunea descendentă asupra cotațiilor. Această dinamică globală întărește percepția unei piețe bine aprovizionate, dar sensibile la schimbări rapide.

Pe piețele europene, contractele futures pentru luna februarie au înregistrat corecții importante, atât în Marea Britanie, cât și în Olanda. Referința TTF a coborât la puțin peste 27 de euro pe megawatt-oră, reflectând contextul de ofertă abundentă.

Analiștii avertizează însă că prețurile energiei rămân vulnerabile la factori precum nivelul stocurilor, condițiile meteorologice și eventualele tensiuni geopolitice. Chiar și așa, importurile ridicate și oferta globală generoasă induc temporar un climat de stabilitate.

Ce rol joacă geopolitica în evoluția pieței energetice

În acest context, premierul Ungariei, Viktor Orbán, a afirmat că o eventuală intervenție a Statelor Unite în Venezuela ar putea influența pozitiv piețele globale de energie. El a subliniat că SUA și Venezuela ar controla împreună o parte semnificativă a rezervelor mondiale de petrol, relatează Capital.

Potrivit Reuters, președintele american Donald Trump a transmis că își dorește participarea la resursele petroliere ale Venezuelei și revenirea companiilor americane. Oficialii americani au sugerat că investițiile ar putea facilita recuperarea despăgubirilor din exproprierile anilor 2000.

Deși Venezuela deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume, specialiștii estimează că va fi nevoie de ani pentru o creștere semnificativă a producției. Producția a scăzut drastic în ultimele decenii, ajungând recent la aproximativ 1,1 milioane de barili pe zi.

Chiar și într-un scenariu de revenire a investițiilor, infrastructura degradată și lipsa capitalului vor limita ritmul redresării, menținând incertitudinile pe piețele energetice internaționale.

