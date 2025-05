Băsescu, despre șansele lui Nicușor Dan: “Eu sunt optimist. Condiția este una singură. Să nu pice în capcana de a începe negocieri cu Ciolacu, Ponta sau cu Predoiu. El are un singur partener: poporul român” (VIDEO)

Fostul președinte al României, Traian , a discutat în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre șansele lui de a câștiga alegerile prezidențiale.

Băsescu a menționat că este optimist, însă l-a avertizat pe Nicușor Dan să nu pice “în capcana de a începe negocieri cu Ciolacu sau cu Ponta sau cu Predoiu”. Fostul președinte a ținut să precizeze că “Nicușor Dan are un singur partener: poporul român”.

“Eu sunt optimist. În primul rând, eu am trăit situații de genul ăsta. În 2000, eu am candidat la Primăria Capitalei. Sorin Oprescu a luat în primul tur 44 %, eu am luat 16 %. Am refuzat orice alianță. Am spus că fac alianță cu bucureștenii și în turul 2 l-am bătut de la 16% la 44.

În ceea ce privește alegerile legislative, situația este cu totul alta.

Au ieșit 9 milioane de români la vot pentru 11 candidați, acum au rămas 2.

Păi vor fi cel puțin două-trei milioane, care nu-și mai regăsesc opțiunea de vot în cei 2. În schimb, din cei 9 milioane, care n-au fost în primul tur la vot, vor fi oameni care își vor găsi opțiunea în Nicușor Dan. Pentru că partea de naționalism extremist deja s-a consumat din primul tur prin Simion.

Deci eu sunt optimist. Condiția este una singură. Nicușor Dan să nu pice în capcana de a începe negocieri cu Ciolacu sau cu Ponta sau cu Predoiu. Nicușor Dan are un singur partener pentru turul 2: poporul român. Și să-i lase pe ei să facă ce vor, să anunțe, care vrea să-l susțină, care nu, nu, mai ales că văd că e un post de televiziune a unui pușcăriabil, care, domnule, Ponta este omul care stabilește câștigătorul … Ponta e unul de teapa lui Crin Antonescu, un mincinos, unul care se dă cunoscător de economie și care a profitat de faptul că Guvernul Boc redresase țara și a venit el și a început să împartă bani la popor. A dat înapoi și pensiile speciale, a dat înapoi tot și i se pare că a fost mare guvernant, după ce alții au redresat tara după unul căruia, în plină criză, îi duduia economia în cap”.