B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă. România, la un pas de faliment: „O să vină nebunii și o să vă fure / naționalizeze tot”

Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă. România, la un pas de faliment: „O să vină nebunii și o să vă fure / naționalizeze tot”

Ana Maria
03 sept. 2025, 21:36
Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă. România, la un pas de faliment: O să vină nebunii și o să vă fure / naționalizeze tot
Analistul economic Andrei Caramitru. Sursa foto: Captură video B1 TV

Economistul Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă, pe Facebook. Caramitru susţine  că România se apropie periculos de un scenariu de criză financiară majoră şi pentru asta există doar 3 căi posibile. Potrivit acestuia, statul ar putea recurge la măsuri extreme, inclusiv naționalizări parțiale sau tăieri drastice de costuri.

Ce spune Andrei Caramitru despre situaţia în care se află România

“Când o țară dă faliment – nu există decât 3 cai posibile.

– 1) hiperinflație (imprimi bani și reduci așa valoarea datoriilor în lei și a salariilor și pensiilor). Practic toată lumea sărăcește

– 2) naționalizări (sau directe sau prin taxe uriașe pe proprietăți și moșteniri)

– 3) reducere brutală de costuri a statului (pensii , salarii, ajutoare de stat)

Problema la noi e ca opțiunea 1 nu merge ca avem împrumuturi în dolari și euro – dacă scade valoarea leului prea mult nu avem cum sa le mai plătim (și full default e nebunesc).

Și atentie – Nici o țară în faliment nu a reușit să iasă din faliment crescând taxele pentru simplul motiv ca dupa un prag nu mai încasezi lumea nu mai plătește , se mută, își mută afacerile etc.

Deci rămâne să tăiem masiv costurile la stat. Dar cum nu se vrea cu costurile statului – viitorul e destul de clar. Opțiunea 2 – o să vină nebunii și o să vă fure / naționalizeze tot. La canal sau în canal deci…”, a scris Caramitru, pe Facebook.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Păun: Dacă vreun partid din coalița asta a luminii crede că creșterea de taxe înseamnă modernizare, se înșală amarnic. Așa de mult au vorbit de reforme, că au demonetizat cuvântul ăsta. Azi, dacă vorbești de reformă, se uită omu’ la tine ca la un ciudat (VIDEO)
Economic
Păun: Dacă vreun partid din coalița asta a luminii crede că creșterea de taxe înseamnă modernizare, se înșală amarnic. Așa de mult au vorbit de reforme, că au demonetizat cuvântul ăsta. Azi, dacă vorbești de reformă, se uită omu’ la tine ca la un ciudat (VIDEO)
Factura uriaşă la curent primită de o femeie din Capitală: „Deja e foarte scump, nu ştiu unde o să ajungem” / Ce măsuri pregătește Ministerul Energiei
Economic
Factura uriaşă la curent primită de o femeie din Capitală: „Deja e foarte scump, nu ştiu unde o să ajungem” / Ce măsuri pregătește Ministerul Energiei
Ministrul de Finanțe dă asigurări că „nu e în calcul” creșterea TVA: „Am luat deja măsuri foarte importante”
Economic
Ministrul de Finanțe dă asigurări că „nu e în calcul” creșterea TVA: „Am luat deja măsuri foarte importante”
Șoferii, revoltați din cauza scumpirii rovinietei și a taxelor de drum: „Mi se pare ireal”. Cât trebuie să plătească șoferii pentru achitarea rovinietei pe un an
Economic
Șoferii, revoltați din cauza scumpirii rovinietei și a taxelor de drum: „Mi se pare ireal”. Cât trebuie să plătească șoferii pentru achitarea rovinietei pe un an
Daraban (CCIR): Avem nevoie de investiții în producția de bunuri de larg consum. Pentru aceasta, e necesară o fiscalitate redusă / Noi nu avem multinaționale în România / Nu rentează să faci profit la noi în țară (VIDEO)
Economic
Daraban (CCIR): Avem nevoie de investiții în producția de bunuri de larg consum. Pentru aceasta, e necesară o fiscalitate redusă / Noi nu avem multinaționale în România / Nu rentează să faci profit la noi în țară (VIDEO)
Pro Infrastructură verifică lucrările pe magistrala M6. Când se va circula cu metroul spre Aeroportul Otopeni
Economic
Pro Infrastructură verifică lucrările pe magistrala M6. Când se va circula cu metroul spre Aeroportul Otopeni
Ministerul Finanțelor se împrumută masiv în septembrie: aproape 7 miliarde de lei de la băncile comerciale. Unde vor merge banii
Economic
Ministerul Finanțelor se împrumută masiv în septembrie: aproape 7 miliarde de lei de la băncile comerciale. Unde vor merge banii
Creșteri de prețuri pe bandă rulantă! Toamna aduce cele mai mari scumpiri din 2025. Avertismentul BNR
Economic
Creșteri de prețuri pe bandă rulantă! Toamna aduce cele mai mari scumpiri din 2025. Avertismentul BNR
Impozite mai mari din 2025: cum afectează companiile care oferă sau folosesc servicii de transport
Economic
Impozite mai mari din 2025: cum afectează companiile care oferă sau folosesc servicii de transport
Deficitul bugetar a urcat la 4,04% din PIB. Procentul este identic cu cel din 2024, dar suma este mai mare
Economic
Deficitul bugetar a urcat la 4,04% din PIB. Procentul este identic cu cel din 2024, dar suma este mai mare
Ultima oră
22:56 - Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
22:52 - Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident
22:49 - Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta
22:29 - Ai grijă când cumperi miere de la comercianți! Cum să-ți dai seama dacă ai fost păcălit sau nu
22:26 - Oana Roman, dezamăgită că oamenii pe care i-a ajutat au abandonat-o: „Răutatea și a fi nerecunoscător și chiar agresiv este ceva tipic în România”
22:14 - Maria de la „Insula Iubirii” a detonat BOMBA! Ce dezvăluiri a făcut concurenta din viața intimă pe care o are cu soțul ei
22:01 - Tanczos Barna, anunţ îngrijorător: „Anul acesta va fi fără precedent. Efectiv ne-a ajuns cuțitul la os. Va fi o perioadă destul de dificilă, următoarele luni vor fi extrem de grele”
22:00 - Trump avertizează că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alți parteneri. Totul depinde de decizia Curții Supreme privind tarifele
21:51 - Păun: Dacă vreun partid din coalița asta a luminii crede că creșterea de taxe înseamnă modernizare, se înșală amarnic. Așa de mult au vorbit de reforme, că au demonetizat cuvântul ăsta. Azi, dacă vorbești de reformă, se uită omu’ la tine ca la un ciudat (VIDEO)
21:40 - Glow natural cu un singur ingredient surpriză. Află despre ce este vorba