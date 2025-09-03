Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă. România, la un pas de faliment: „O să vină nebunii și o să vă fure / naționalizeze tot”

Economistul Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă, pe Facebook. Caramitru susţine că România se apropie periculos de un scenariu de criză financiară majoră şi pentru asta există doar 3 căi posibile. Potrivit acestuia, statul ar putea recurge la măsuri extreme, inclusiv naționalizări parțiale sau tăieri drastice de costuri.
“Când o țară dă faliment – nu există decât 3 cai posibile.
– 1) hiperinflație (imprimi bani și reduci așa valoarea datoriilor în lei și a salariilor și pensiilor). Practic toată lumea sărăcește
– 2) naționalizări (sau directe sau prin taxe uriașe pe proprietăți și moșteniri)
– 3) reducere brutală de costuri a statului (pensii , salarii, ajutoare de stat)
Problema la noi e ca opțiunea 1 nu merge ca avem împrumuturi în dolari și euro – dacă scade valoarea leului prea mult nu avem cum sa le mai plătim (și full default e nebunesc).
Și atentie – Nici o țară în faliment nu a reușit să iasă din faliment crescând taxele pentru simplul motiv ca dupa un prag nu mai încasezi lumea nu mai plătește , se mută, își mută afacerile etc.
Deci rămâne să tăiem masiv costurile la stat. Dar cum nu se vrea cu costurile statului – viitorul e destul de clar. Opțiunea 2 – o să vină nebunii și o să vă fure / naționalizeze tot. La canal sau în canal deci…”, a scris Caramitru, pe Facebook.