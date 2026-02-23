Băsescu, despre atitudinea PSD în coaliție: „Trebuie să ai mult tupeu...”

Fostul președinte Traian Băsescu i-a acuzat pe PSD-iști de lipsă de fair play deoarece aceștia tot critică USR-ul și pe premierul liberal Ilie Bolojan, deși ei sunt direct vinovați de „dezastrului” fiscal-bugetar în care ne aflăm.

Băsescu pune PSD-ul la zid

„Știți? Poziția PSD-ului mi se pare ciudată și lipsită de fair play. Deci, ei au fost principalii autori ai dezastrului în care ne aflăm, prin Acum vii și spui că-i incompetent USR-ul și dăunător e Bolojan. Dăunător în sensul că el încearcă, cum îl duce pe el capul, să rezolve una din marile probleme pe care le avem, să împrumutăm mai puțin bani, să reducem deficitul bugetar. (…)

Să vii și , când tu, din incompetența mult mai mare pe care , dintr-o incompetență mult mai mare ai adus țara în situația economică în care ai adus-o, trebuie să ai mult tupeu. Asta e adevărul!”, a declarat Traian Băsescu, la

Coaliția a ajuns la un acord. Deocamdată

Coaliția de guvernare luni, într-un final, pe tema reformei din administrație, dar și privind măsurile de relansare economică propuse de PSD.

Liderii din coaliția de guvernare s-au înțeles pe tema reformei din administrația locală și centrală, dar și pe tema măsurilor de relansare economică propuse de PSD. Măsurile ar urma să fie adoptate în ședința de guvern de marți seară.

Dar până să ajungă aici, coaliția a ținut-o din scandal în scandal, PSD amenințând pe mai multe voci cu ieșirea de la guvernare.