Acasa » Politică » Băsescu, despre atitudinea PSD în coaliție: „Trebuie să ai mult tupeu…”

Băsescu, despre atitudinea PSD în coaliție: „Trebuie să ai mult tupeu…”

Traian Avarvarei
23 feb. 2026, 15:54
Băsescu, despre atitudinea PSD în coaliție: „Trebuie să ai mult tupeu...”
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Băsescu pune PSD-ul la zid
  2. Coaliția a ajuns la un acord. Deocamdată

Fostul președinte Traian Băsescu i-a acuzat pe PSD-iști de lipsă de fair play deoarece aceștia tot critică USR-ul și pe premierul liberal Ilie Bolojan, deși ei sunt direct vinovați de „dezastrului” fiscal-bugetar în care ne aflăm.

Băsescu pune PSD-ul la zid

„Știți? Poziția PSD-ului mi se pare ciudată și lipsită de fair play. Deci, ei au fost principalii autori ai dezastrului în care ne aflăm, prin premierul Ciolan. Acum vii și spui că-i incompetent USR-ul și dăunător e Bolojan. Dăunător în sensul că el încearcă, cum îl duce pe el capul, să rezolve una din marile probleme pe care le avem, să împrumutăm mai puțin bani, să reducem deficitul bugetar. (…)

Să vii și să pari profesor, când tu, din incompetența mult mai mare pe care o reproșezi USR-ului, dintr-o incompetență mult mai mare ai adus țara în situația economică în care ai adus-o, trebuie să ai mult tupeu. Asta e adevărul!”, a declarat Traian Băsescu, la România TV.

Coaliția a ajuns la un acord. Deocamdată

Coaliția de guvernare s-a înțeles luni, într-un final, pe tema reformei din administrație, dar și privind măsurile de relansare economică propuse de PSD.

Liderii din coaliția de guvernare s-au înțeles pe tema reformei din administrația locală și centrală, dar și pe tema măsurilor de relansare economică propuse de PSD. Măsurile ar urma să fie adoptate în ședința de guvern de marți seară.

Dar până să ajungă aici, coaliția a ținut-o din scandal în scandal, PSD amenințând pe mai multe voci cu ieșirea de la guvernare.

