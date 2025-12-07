EXCLUSIV: Traian Băsescu, scurtă radiografie a alegerilor din Capitală. Ce spune fostul președinte despre rezultate (VIDEO)

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a făcut o radiografie a alegerilor din Capitală. În exclusivitate pentru B1TV, fostul șef al statului a explicat cum s-a ajuns la rezultatele din această seară.

De ce a pierdut Băluță la scor în fața lui Ciucu

Traian Băsescu a explicat că Daniel Băluță este cel mai puțin vinovat din PSD de .

„Bucureștenii nu sunt proști. Comportamentul lui Grindeanu, care ziua susținea deciziile Guvernului, iar noaptea amenința cu ieșirea de la guvernare, a fost sancționat de bucureșteni pe spinarea lui Băluță. Bucureștenii l-au prins pe Băluță și au sancționat PSD-ul.”, a declarat Traian Băsescu în ediția specială realizată de Laura Chiriac.

Cum explică Traian Băsescu rezultatul lui Cătălin Drulă

Cât despre rezultatul extrem de slab al lui Cătălin Drulă, Traian Băsescu spune că eșecurile USR din ultima perioadă l-au tras în jos.

„Eu când am plecat de la Primărie la Cotroceni și am pus mâna pe creștetul lui Videanu a ieșit din primul tur. Ar fi fost normal ca urmașul celui care a ajuns președinte să câștige. Dar domnul Drulă a candidat în condițiile în care USR a avut numai eșecuri în ultima perioadă. O luăm cu salina de la Praid, avem acum nenorocirea de la Prahova în care 100.000 de oameni nu au apă.

Dar cel mai mult a deranjat că doamna ministru a Mediului,care se ocupă și de Praid și de Prahova, nu și-a asumat răspunderea. Toți sunt vinovați, doar ea nu e vinovată. Nu se poate ministru fără responsabilitate politică.

Nu cred că bucureștenii, știind că Drulă reprezintă USR, nu au contabilizat eșecurile USR-ului. Ce s-a întâmplat la Ministerul Apărării și la cel al Mediului s-a contabilizat în votul bucureștenilor.

Nu cred că susținerea din partea lui Nicușor Dan l-a tras în jos pe Drulă. Sunt convins că ce s-a întâmplat la Ministerul Apărării și la cel al Mediului a avut un impact consistent asupra votului pentru Drulă.”, a declarat Traian Băsescu.

Traian Băsescu: AUR a înțeles cum stă

Iar Anca Alexandrescu a plătit prețul ignoranței lui George Simion. Care a crezut că poate păcăli bucureștenii cu sloganuri.

„AUR-ul îl evacua și pe Nicușor de la Cotroceni să vină mărețul Simion. Iată că au ajuns în fața electoratului, iar electoratul i-a spus Ancăi Alexandrescu „marș, mă, de aici”. Asta e imaginea AUR-ului în fața electoratului.”, a mai spus fostul președinte al României.